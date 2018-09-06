Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионной реформе

Глава российского государства Владимир Путин внёс в нижнюю палату парламента РФ поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы.

Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на брифинге в партии, передаёт РИА Новости.

«Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», – сказал Турчак, добавив, что со своей стороны ЕР обеспечит принятие президентских поправок при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Он также поблагодарил российского лидера за поддержку инициатив избирателей.

«Со своей стороны также вносим подготовленные и оформленные поправки партии», – резюмировал секретарь генсовета «Единой России».