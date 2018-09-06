Стали известны цены новых iPhone

Стоимость новых iPhone линейки XS будет начинаться от 799 евро (63 тысячи рублей), пишет издание Macerkorf, ссылаясь на источники в Apple.

Презентация новых iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone 9 состоится уже 12 сентября.

Самым «дешевым» смартфоном из этой линейки станет модель, которая по не уточненным данным будет называться iPhone 9. Цена гаджета составит 799 евро. Предварительная стоимость iPhone XS - 909 евро, iPhone XS Plus — 1149 евро. Это стоимость базовых моделей с объемом памяти в 64 гигабайта, уточняет издание. Для желающих приобрести смартфон с 256 гигабайтами памяти придется доплатить 170 евро.

Среди ожидаемых новинок на презентации Apple будет присутствовать модель с объемом памяти 512 гигабайт. Сумма доплаты на данный гаджет пока не сообщается.