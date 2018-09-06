Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 06.09.2018

Стали известны цены новых iPhone

«Expert Online» 2018

Стоимость новых iPhone линейки XS будет начинаться от 799 евро (63 тысячи рублей), пишет издание Macerkorf, ссылаясь на источники в Apple.

Презентация новых iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone 9 состоится уже 12 сентября.

Самым «дешевым» смартфоном из этой линейки станет модель, которая по не уточненным данным будет называться iPhone 9. Цена гаджета составит 799 евро. Предварительная стоимость  iPhone XS  - 909 евро, iPhone XS Plus — 1149 евро. Это стоимость базовых моделей с объемом памяти в 64 гигабайта, уточняет издание. Для желающих приобрести смартфон с 256 гигабайтами памяти придется доплатить 170 евро.

Среди ожидаемых новинок на презентации Apple будет присутствовать модель с объемом памяти 512 гигабайт. Сумма доплаты на данный гаджет пока не сообщается.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
      Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
    2. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    3. Курс доллара готовят к жесткой посадке
      Курс доллара готовят к жесткой посадке