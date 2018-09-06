Российские звезды рассказали, куда обязательно нужно пойти 6 и 7 сентября

Хотите узнать, о чем сейчас говорят артисты? Что в тренде? Куда обязательно нужно сходить с ребенком?

В этом году экологическая тема всерьез захватила звезд. В кулуарах одни обсуждают последние тенденции в сфере «зеленого» дизайна, а другие собираются на II Климатический форум городов — крупнейший эко-просветительский проект страны, который пройдет на ВДНХ 6 и 7 сентября. Именно там можно узнать последние новости о сохранении природы и ответственном потреблении, а также встретить известных ученых, блогеров, урбанистов и звезд.

Быть экологичным модно — это доказывают и российские музыканты, которые не остались в стороне от тренда на «зеленый» город. В совместном ролике певицы Наталья Подольская и Полина Гагарина, заслуженный артист России Леонид Агутин, а также обладатель премии «Золотой Граммофон» Владимир Пресняков поддержали II Климатический форум городов и пригласили к участию всех желающих. На проект обратил особое внимание певец и композитор Дмитрий Маликов — он станет специальным гостем пресс-конференции, которая пройдет 30 августа в ТАСС.

В этом году на форум можно прийти всей семьей. Пока взрослые будут заняты лекциями по ответственному потреблению, урбанистике и возобновляемым источникам энергии, дети смогут погрузиться в иммерсивное шоу с эко-кинотеатром, образовательными играми и интерактивными инсталляциями, повествующими о взаимодействии человека и природы.

Свежий воздух, зеленые парки и эффективный общественный транспорт — уже не фантазии о будущем, а настоящее, которое можно построить общими силами. Слово за вами. 6-7 сентября, павильон ВДНХ «Рабочий и Колхозница». Подпишись на экологию сегодня!

Мероприятие организовано Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Вход на все события форума свободный по предварительной регистрации climate-forum.ru.