«Ростех» создал сотовый телефон для морских судов

Холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», разработал многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС, который предназначен для цифровизации коммуникаций на морских судах и содержит базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа.

При этом комплекс полностью построен на отечественной программно-аппаратной платформе, передаёт РИА Новости

По данным агентства, которое ссылается на представителей корпорации, эта уникальная новинка, является первым модульным решением, обеспечивающим беспроводную связь с бесшовным роумингом для подводных и надводных судов различного ранга.

Ранее на судах использовалась лишь стационарная внутриобъектовая связь, что снижало скорость обмена необходимой информацией.

Уже в ближайшее время комплексы МИКС планируются к принятию на вооружение. Кроме того, ведётся подготовка разрешительной документации для поставок на экспорт.