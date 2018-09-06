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Москва, 06.09.2018

«Ростех» создал сотовый телефон для морских судов

«Expert Online» 2018

Холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», разработал многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС, который предназначен для цифровизации коммуникаций на морских судах и содержит базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа.
При этом комплекс полностью построен на отечественной программно-аппаратной платформе, передаёт РИА Новости

По данным агентства, которое ссылается на представителей корпорации, эта уникальная новинка, является первым модульным решением, обеспечивающим беспроводную связь с бесшовным роумингом для подводных и надводных судов различного ранга.

Ранее на судах использовалась лишь стационарная внутриобъектовая связь, что снижало скорость обмена необходимой информацией.

Уже в ближайшее время комплексы МИКС планируются к принятию на вооружение. Кроме того, ведётся подготовка разрешительной документации для поставок на экспорт.

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