США признали, что проиграли войну за однополярный мир

Однополярный мир уходит в прошлое в связи с изменением расстановки сил на международной арене, заявила Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен в ходе выступления в Университете имени Джорджа Вашингтона.

Нильсен сообщила, что «баланс сил, который держал систему международных отношений на протяжении последних десятилетий, подвергается коррозии», и данный факт крайне расстраивает США.

«Такие страны, как Россия, Китай, Иран, Северная Корея используют все элементы национальной мощи – финансовые, торговые, в киберпространстве, шпионаж, информационные операции и многое другое, чтобы подорвать наши позиции и продвинуть собственные интересы», –сообщила в своей речи Нильсен.

Она подчеркнул, что США теряют свои позиции в мире из-за неспособности быстро реагировать на возникающий вакуум власти в различных точках земного шара, тогда как другие государства справляются с этим лучше.

«У них общая цель: они хотят разрушить наш американский образ жизни», сказала главы МВБ, имея ввиду «враждебно настроенные по отношению к США государства».

При этом Нильсен охарактеризовала «угрозы США со стороны зарубежных противников», как максимальные со времен холодной войны.

Министр, однако, заверила, что США не склонят голову «перед лицом растущих опасностей», а также не станут терпеть подобную ситуацию, а приступят к укреплению собственного лидерства.