Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 06.09.2018

США признали, что проиграли войну за однополярный мир

«Expert Online» 2018
  • США признали, что проиграли войну за однополярный мир
Из открытых источников

Однополярный мир уходит в прошлое в связи с изменением расстановки сил на международной арене, заявила Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен в ходе выступления в Университете имени Джорджа Вашингтона.

Нильсен сообщила, что «баланс сил, который держал систему  международных отношений на протяжении последних десятилетий, подвергается коррозии», и данный факт крайне расстраивает США.

«Такие страны, как Россия, Китай, Иран, Северная Корея используют все элементы национальной мощи – финансовые, торговые, в киберпространстве, шпионаж, информационные операции и многое другое, чтобы подорвать наши позиции и продвинуть собственные интересы», –сообщила в своей речи Нильсен.

Она подчеркнул, что США  теряют свои позиции в мире из-за неспособности быстро реагировать на возникающий вакуум власти в различных точках земного шара, тогда как другие государства справляются с этим лучше.

«У них  общая цель: они хотят разрушить наш американский образ жизни», сказала главы МВБ, имея ввиду «враждебно настроенные по отношению к США государства».

При этом Нильсен охарактеризовала «угрозы США со стороны зарубежных противников», как максимальные со времен  холодной войны.

Министр, однако, заверила, что США не склонят голову «перед лицом растущих опасностей», а также не станут терпеть подобную ситуацию, а приступят к укреплению собственного лидерства.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
      Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
    2. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    3. Курс доллара готовят к жесткой посадке
      Курс доллара готовят к жесткой посадке