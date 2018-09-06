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Москва, 06.09.2018

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2019 году

«Expert Online» 2018

Согласно проекту бюджета ПФР, социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Ожидается, что в 2019 году социальные пенсии вырастут на 2,4%. Таким образом, её среднегодовой размер составит 9 215 руб. (104,2% к прожиточному минимуму пенсионера), передаёт РИА Новости.

В целях поддержания минимального уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров в бюджете Фонда предусмотрены расходы на федеральную социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

В свою очередь пенсии по старости увеличат с 1 января 2019 г. на 7,05%, с 1 января 2020 г. - на 6,6%, с 1 января 2021 г. - на 6,3%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2019 г. 15,4 тыс. руб. в месяц. 

 

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