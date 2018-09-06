Эксперты выявили рост числа проблем у россиян

Как показал опрос «Левада-центра», который проводился в период 23-30 августа этого года, количество проблем, которые волнуют россиян, и социальное напряжение растут.

Аналитики организации отмечают, что россияне, по сравнению с прошлым годом, стали отмечать практически все проблемы, перечисленные в опросном листе, пишет «Коммерсантъ». Главные темы, которые волнуют наших сограждан, это рост цен, его отметили в качестве проблемы 72% опрошенных. Обнищание населения волнует 52% респондентов, а проблема безработицы - 48%. 33% жителей России замечают негативное влияние коррупции, а 31% недоступность многих видов медицинского обслуживания.

30% опрошенных считают проблемой кризис в экономике и резкое расслоение общества на богатых и бедных, а 25% — ухудшение состояния окружающей среды. 21% россиян волнует кризис морали, культуры, нравственности.

Как рассказал изданию директор «Левада-центра» Лев Гудков, каждый пункт в опросном листе возрос на одну треть. Такие показатели фиксировались последний раз в 1998 году накануне экономического дефолта.

Гудков считает это проявлением возросшей напряженности в обществе.

«Это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства»,— отметил он.

Уточняется, что в опросе приняло участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старшеи з 136 населенных пунктов 52 субъектов Российской Федерации.