Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 06.09.2018

В Крым «на разведку» прибыла делегация из США

«Expert Online» 2018

Делегация американских общественников прибыла с визитом в Крым. Поездка продлится три дня. Об этом РИА Новости сообщил один из организаторов мероприятия Валентин Козубский.

Представили организации США «Центр гражданских инициатив» прибыли на российский полуостров в целью разузнать условия жизни крымчан и рассказать у себя на родине.

«Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — рассказал Валентин Козубский.

В программе, рассчитанной до 9 сентября, значится посещение детского дома «Надежда» в Симферополе, после этого общественники из США встретятся с представителями крымского парламента. Завершится визит поездкой в Ялту и Севастополь.

Иностранные делегации часто бывают в Крыму. Так полуостров посещали группы из Германии, Франции. Совсем недавно, 17 августа Норвегия прислала на полуостров группу общественников, а неделей раньше в Крыму побывали японские представители.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, когда по итогам референдума за этот шаг выступило более 97% крымчан. Запад не признал итоги голосования и ввел в этой связи санкции против РФ, в ответ на которые российская сторона ввела собственные ограничительные меры.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
      Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
    2. Курс доллара готовят к жесткой посадке
      Курс доллара готовят к жесткой посадке
    3. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg