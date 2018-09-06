В Крым «на разведку» прибыла делегация из США

Делегация американских общественников прибыла с визитом в Крым. Поездка продлится три дня. Об этом РИА Новости сообщил один из организаторов мероприятия Валентин Козубский.

Представили организации США «Центр гражданских инициатив» прибыли на российский полуостров в целью разузнать условия жизни крымчан и рассказать у себя на родине.

«Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — рассказал Валентин Козубский.

В программе, рассчитанной до 9 сентября, значится посещение детского дома «Надежда» в Симферополе, после этого общественники из США встретятся с представителями крымского парламента. Завершится визит поездкой в Ялту и Севастополь.

Иностранные делегации часто бывают в Крыму. Так полуостров посещали группы из Германии, Франции. Совсем недавно, 17 августа Норвегия прислала на полуостров группу общественников, а неделей раньше в Крыму побывали японские представители.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, когда по итогам референдума за этот шаг выступило более 97% крымчан. Запад не признал итоги голосования и ввел в этой связи санкции против РФ, в ответ на которые российская сторона ввела собственные ограничительные меры.