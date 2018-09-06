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Москва, 06.09.2018

В Минэкономразвития рассказали, как повышение НДС скажется на тарифах ЖКХ

«Expert Online» 2018

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – заявил, что повышение НДС не должно перекладываться на конечных потребителей ЖКХ.

По его словам, главная задача, чтобы общая индексация тарифов в 2019 году не вышла за 4%, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что считает неправильным перекладывать повышение НДС на конечных потребителей.

«Можно, конечно, говорить действительно об изменении сроков этой частичной индексации, но общий объём индексации 4% не превысит», – пообещал Орешкин.

Напомним, ранее стало известно, что в Минэкономразвития предложили в связи с повышением НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в 2019 года в два этапа.

Первый – должен быть проведён с 1 января 2019 года, повышение будет частичным – на 1,7%, с учётом повышения НДС с 18% до 20%. Второй этап должен быть проведён с 1 июля 2019 года. Здесь ведомство предлагает провести индексацию на уровне 2,4%.

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