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Москва, 06.09.2018

В Новосибирске Boeing со 154 пассажирами на борту совершил экстренную посадку

«Expert Online» 2018

Boeing 738-800 утром 6 сентября совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачево, передает «Российская газета».

Уточняется, что экипаж самолета, который выполнял рейс из Кемерово в Москву, принял решение об экстренном приземлении в связи с техническими неполадками.

«На борту самолета находилось 154 пассажира и 5 членов экипажа», - сообщила «РГ» старший помощник Западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

К данному моменту все пассажиры находятся в зале ожидания новосибирского аэропорта Толмачево и решается вопрос о предоставлении резервного борта.

«Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Пока жалоб не поступало», - добавила Горбунова.

Ожидается, что пассажирам, направляющимся в Москву, придется провести в зале ожидания не менее трех часов.

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