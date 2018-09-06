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Москва, 06.09.2018

В ВОЗ назвали основную причину возникновения рака груди, диабета и болезней сердца

«Expert Online» 2018

Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в самом ближайшем будущем из-за недостаточной физической активности почти 1,5 млрд человек могут столкнуться с сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, раком груди и толстой кишки.

По мнению учёных, сейчас более четверти взрослых людей ведут недостаточно активный образ жизни. При этом отмечается, что в 2001 по 2016 год жители западных стран с высоким уровнем дохода, а также Латинской Америки и Карибского бассейна стали уделять меньше времени физической активности.

Медики объясняют это переходом к сидячему образу жизни, увеличением времени отдыха и тем, что в этих регионах всё большее предпочтение отдается автотранспорту.

Согласно рекомендациям ВОЗ, люди в возрасте 18-64 лет должны уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут интенсивным. Если этого не делать, то огромное количество людей рискуют остаток жизни провести в борьбе с серьёзными, в том числе и смертельными болезнями, пишет журнал The Lancet Global Health.

Ранее сообщалось, что учёные раскрыли секрет стройной фигуры японцев. По данным Государственного института здоровья и питания Страны восходящего солнца, их соотечественники практически не страдают излишним весом, и на ближайшую перспективу им это и не грозит, благодаря активному образу жизни и особенностям питания.

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