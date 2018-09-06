Валютный пожар грозит перекинуться на Россию

На emerging markets продолжаются масштабные распродажи активов, в первую очередь, валют.

Негатив на развивающихся рынках продолжает развиваться

Распродажи на emerging markets не демонстрируют никаких признаков замедления, пишет Bloomberg. Это касается широкого спектра активов, и в первую очередь, валютного рынка. Такая ситуация, уверены эксперты, может перекинуться и на страны с гораздо более устойчивой экономикой, так как нервозность инвесторов нарастает.

Что касается валют, то южноафриканский ранд ослабел до минимального уровня более чем двух лет, продемонстрировав худшую среди ЕМ динамику, за ним следует мексиканский песо. При этом индекс акций MSCI Emerging Markets снижается шестую сессию подряд и может показать самый резкий за три недели спад. Наиболее пострадала Индонезия, где акции рухнули на максимальную за три года величину на опасениях, что девальвация рупии приведет к росту стоимости заимствований.

Перегретость американского фондового рынка ставит перед международными инвесторами вопрос поиска возможных альтернативных инвестиционных решений, указывает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. Но реальность такова, что все, так называемые, высокодоходные активы, которые по большей части сосредоточены в развивающихся экономиках, находятся в зоне высокого риска. На экономические проблемы большинства развивающихся стран, связанных с крупными финансовыми дисбалансами и высокой зависимости от внешнего финансирования, накладываются и внутренние политические разногласия.

В лидеры 2018 года самых проблемных из лагеря развивающихся стран метят и Турция, и Аргентина. Аргентинский песо в текущем году спикировал более чем на 50%, жестко конкурируя в валютном антирейтинге с турецкой лирой. Даже повышение ставки Банком Аргентины до 60% и сигналы со стороны МВФ о вере в стабилизацию аргентинской экономики не остановили ослабление ее национальной валюты. Активность правительства латиноамериканской страны и лично президента Маурисио Макри пока не приводит к желаемому результату.

Турция, отмечает эксперт, выделяется на фоне остальных жесткими внутренними противоречиями. Центробанк страны ограничен в своих действиях мнением президента Эрдогана, прямо противодействующего повышению ставок. Особенность Турции состоит еще и в том, что под угрозой находятся крупные европейские, и особенно, германские инвестиции в турецкую экономику.

Задело БРИКС

Южноафриканский рэнд также не явился исключением и представляет еще один очаг напряжения. С начала сентября валюта ЮАР, кстати, пятого члена группы БРИКС, уже потеряла более 6% своей стоимости. Политическая нестабильность после отставки в феврале президента Зумы, на фоне снижения доходов от экспорта металлов и алмазов, дополнили картину нестабильности на развивающихся рынках, отмечает Александр Егоров.

И основная угроза от складывающейся ситуации состоит в реализации эффекта домино на фоне перекрестных инвестиций и давления на финансовые системы развивающихся стран со стороны погашений долгов, номинированных в долларах, считает он. Тревога за весь сектор передается и на более устойчивые к внешним шокам экономикам. Российский рубль также испытывает на себе давление, хотя пока и успешно ему противостоит на фоне высоких цен на нефть. Но в случае коррекции на нефтяном рынке возникнет угроза стабильности российской валюты. Банк России, накануне своего заседания 14 сентября, оценивает все обстоятельства влияния на финансовую стабильность и инфляционные ожидания, не исключая и возврат к повышению ключевой ставки. В целом, заключает Александр Егоров, период турбулентности на развивающихся рынках продолжается и реальных стратегий выхода из этой ситуации пока никто не смог предложить.

Рубль-то, как будто, не при чем...

Как правило, причин для возникновения кризисных ситуаций всегда несколько, комментирует происходящее аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Так и сейчас, присутствует некий коктейль из недальновидной экономической политики, череды достаточно опрометчивых и даже абсурдных заявлений глав отдельных стран, а также никак не зависящих от развивающихся рынков обстоятельств, например, торгового конфликта между США и КНР.

Света в конце туннеля пока не видно, считает аналитик: абсолютный чемпион по дефолтам — Аргентина продолжает испытывать трудности в связи с выплатой госдолга, высокой инфляцией и катастрофическим падением курса песо; неважно дела обстоят и в Турции, где действующий президент находится в конфронтации с Западом и проводит монетарную политику вопреки экономической теории и т.д. Валюты и ценные бумаги развивающихся стран принадлежат к одной группе рискованных активов, и проблемы в одном государстве неизменно приводят к негативным последствиям для других.

На данный момент и рубль страдает от неурядиц на соседних рынках, которые отбили у инвесторов аппетит к авантюрам, а также от ряда собственных проблем, вроде колебания нефтяных цен и антироссийских санкций. Таким образом, уверен Михаил Мащенко — в отсутствии каких-либо положительных изменений — курс продолжит медленное снижение и вполне может достигнуть уровня в 69 рублей за доллар уже осенью, а к концу года протестировать отметку в 70 рублей за доллар.