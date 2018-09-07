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Москва, 07.09.2018

«Будет уничтожен»: эксперт рассказал о последствиях возможной войны с Россией для флота США

«Expert Online» 2018
  • «Будет уничтожен»: эксперт рассказал о последствиях возможной войны с Россией для флота США
Минобороны РФ

В случае войны с Россией американский флот будет уничтожен «нетрадиционными» методами, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Его материал публикует сегодня журнал «Звезда». Статья стала ответом на августовскую публикацию National Interest, в которой автор предположил итоги возможного боя линкора типа «Айова» с крейсером «Киров».

Эксперт в ответ на уверенность автора американского журнала в легкой победе ВМС США, сообщает, что заокеанские военные явно переоценивают свои силы и в случае  вооруженного конфликта Россия не станет действовать «традиционными» методами, а применит современные противокорабельные комплексы на дальних подступах.

Эксперт рассказал, что Россия обладает сверхсовременными ракетными комплексами «Калибр», которые были проверены в Сирии. Помимо этого у России есть противолодочные варианты «Калибра» морского и воздушного базирования, а авиация ВМФ и ВКС оснащена крылатыми ракетами Х-35Э и Х-32. Эксперт напомнил и о современных противокорабельных комплексах «Кинжал», которые не имею аналогов в мире.

В совокупности все эти факт говорят об очень высокой эффективность взаимодействия авиации и флота в борьбе с корабельными ударными группами вероятного противника.

В завершении Алексей Леонков отметил, что военные России не любят играть «в виртуальные морские бои», а основываются лишь на практике.

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