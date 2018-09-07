Предстоят «худшие социальные беспорядки в США за 50 лет»

Зловещая годовщина в финансовой истории приближается, и 15 сентября будет 10 лет с того дня, когда рухнул инвестиционно банковский бизнес Lehman Brothers — то есть, с момента поворотного события финансового кризиса 2007-08 годов, за которым последовала полноценная паника распродаж, перешедшая в годовалый медвежий рынок. Марко Коланович, шеф глобальных количественных исследований макроэкономических показателей и деривативов в крупнейшем американском банке JPMorgan Chase & Co., выпустил, по его же словам, «ужасный сценарий» того, как будет выглядеть следующий финансовый кризис, сообщает Investopedia.com со ссылкой на CNBC.

Между тем, продолжительность периода текущего бычьего рынка составит на 9 сентября с. г. девять с половиной лет, обеспечивая впечатляющие успехи все это время и по сей день. Прирост фондовых индексов с уровня 2009 года составил: индекс S&P 500 — 327%, промышленный индекс Dow Jones — 296%, а Nasdaq Composite Index — целых 531% (с последнего минимума на закрытии 9 марта 2009 года до закрытия 5 сентября 2018 года, по данным Yahoo Finance).

Инвесторы с короткой памятью окажутся не готовы к шоковому падению цен на акции, увеличивая вероятность того, что следующий кризис будет особенно серьезным. Между тем, в начале этого года ряд известных гуру рынка выдавали свои собственные предупреждения о том, что S&P 500 находится на грани падения до 60%.

Как, по мнению JPMorgan, будет выглядеть следующий кризис? Исследование перечисляет четыре пункта: 1) внезапные и лихорадочные распродажи акций; 2) кризис ликвидности; 3) беспрецедентные действия ФРС по поддержке рынка акций; 4)худшие социальные беспорядки в США за 50 лет.

Особым источником беспокойства для Колановича является растущее значение компьютеризированной (Algo) торговли и пассивного инвестирования (которое рассчитано на растущую природу рынков). До тех пор, пока среди инвесторов преобладали бычьи настроения, оба этих фактора способствовали повышению цен на акции до новых высот. Однако, когда настроение поворачивается к медвежьему, молниеносная скорость, присущая работе компьютеризированных торговых алгоритмов, может привести к массивному давлению в направлении продажи, которое может сокрушить рынки в доли секунды. Более того, эти программы, как правило, ведут игру, идя за лидером, а в результате волны продаж вызывают еще большие волны продаж.

По словам Колановича, за последнее десятилетие около 2 трлн инвестиций перешло от активно управляемых к пассивным фондам. Кроме того, по его оценкам, до 66% всех активов, находящихся под управлением, теперь находятся в индексных фондах и в денежных средствах, и около 90% ежедневного объема торгов обусловлены этими и аналогичными стратегиями.

Управляющий фондами развивающихся рынков Марк Мобиус выразил аналогичную озабоченность по поводу взрывного роста пассивных ETF и высокоскоростной компьютеризированной торговли. Он видит растущую опасность «эффекта снежного кома», в котором небольшая волна продажи быстро становится лавиной.

Резкое падение цен на акции, вероятно, приведет к тому, что Коланович называет «крайним кризисом ликвидности», когда будет все труднее найти покупателей на акции, что, в свою очередь, будет отправлять цены вниз все дальше. Если распродажа достигнет 40% -ного снижения, он ожидает, что Федеральный резерв должен будет вмешаться, чтобы экономика ускользнула от серьезной рецессии , если даже не депрессии . Это, по сути, то, что сделал Федрезерв в 2008-09 годах, с его масштабной программой количественного смягчения для борьбы с этим кризисом.

На фоне уменьшения, в результате нового финансового кризиса, личного богатства и в ситуации с сильным недофинансированием пенсионных фондов, угрожающей глубоким сокращением пенсионных выплат, Коланович видит призрак худших социальных волнений в США с 1968 года. Этот год был отмечен растущим недовольством во время войны во Вьетнаме, а также убийствами лидера гражданских прав пастора Мартина Лютера Кинга и кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди.

Однако в интервью CNBC Коланович указал, что если центральные банки, такие как ФРС, будут успешно поддерживать цены активов, то статус-кво, вероятно, сохранится. Более того, он видит низкий риск развития нового финансового кризиса, по крайней мере, во второй половине 2019 года.