IBU решил судьбу российского биатлона

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).

Такое решение было принято на конгрессе IBU, который проходит в хорватском Порече. Отмечается, что 29 членов конгресса проголосовали против восстановления СБР в правах, 20 — за, передаёт «Газета.Ru».

Таким образом, СБР сохраняет за собой статус временного члена IBU. Это означает, что наша страна может продолжать заявлять спортсменов на старты под российским флагом, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и не может претендовать на проведение международных стартов.

По мнению двукратного Олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, ситуация, при которой СБР не восстановлен в своих правах, в ближайшей перспективе приведёт к упадку интереса к мировому спорту со стороны спонсоров и болельщиков.

«Могу охарактеризовать произошедшее одним словом — разочарование, – цитирует прославленного спортсмена ТАСС. – Всё мировое сообщество в отношении России заболело каким-то вирусом безумия и необъективности, поэтому из-за этого посещает разочарование».

При этом Васильев подчеркнул, что такие действия разрушают олимпийский дух и олимпийское движение.

В свою очередь легенда отечественного биатлона четырёхкратный Олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что данное решение IBU было предсказуемым.

«Кто бы сомневался, что так будет. СБР – одна из сильнейших организаций в мире, которая разваливается на протяжении последних лет. Сейчас поможет только хирургическое вмешательство со стороны спортивного руководства. Нужно срочно собраться всем вместе — руководителям спорта, старейшинам биатлона, спортсменам и разобраться, что делать дальше», – резюмировал Тихонов.

Напомним, в декабре 2017 года статус СБР в международном союзе был понижен до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов.