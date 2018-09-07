Клининговая компания или штатный техперсонал

Профессиональный клининг отличается от поверхностной уборки тем, что обеспечивает полноценный уход за оргтехническим оборудованием, ковровыми покрытиями, предметами мебели.

В последнее время все больше производственных, офисных, торговых организаций пользуются услугами клининговых служб, таких как https://cleanexpert-uborka.ru/. Для жилых уборка помещений силами клининг-сервиса пока используется редко, и все же его популярность постепенно растет и среди физлиц.

Выполнения генеральной и поддерживающей уборки в помещениях компаний, банков, госучреждений, бизнес-центров, торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, образовательных организаций, медучреждений и складов поручают либо штатным работникам, либо сотрудникам клининговой фирмы, с которой подписывается договор.

Уборщики выполняют следующие задачи:

очистка зеркал и стеклянных поверхностей;

уход за оргтехникой;

уход за мебелью и осветительными приборами;

протирание и очистка дверей и перегородок;

уборка сантехнических помещений;

устранение пыли, полировка поверхностей;

вынос мусора.

При найме штатных работников компания возлагает на себя ответственность по своевременной выплате им заработной платы и оплате больничных. При этом за каждого нанятого работника производятся отчисления в бюджет и пенсионный фонд. Заключение контракта с клининговой фирмой позволяет снизить затраты на содержание работников. Кроме того, в этом случае можно обойтись без покупки спецоборудования, самостоятельного решения сложных проблем, координации работы уборщиков – все эти задачи возьмет на себя подрядчик. Компания избавляется от необходимости тратить время на подготовку персонала. Вместо этого она пользуется услугами команды профессионалов, готовых быстро выполнить требуемую работу и оперативно реагирующих на все пожелания заказчика. Фирмы профессионального клининга применяют профессиональное оборудование (к примеру, ресурсосберегающие поломоечные машины), а также профессиональные и экологически безвредные моющие средства. Разумеется, такие технические и химические средства являются намного более эффективными по сравнению с обычными. При этом заказчик избавлен от необходимости их поиска в торговых точках и выделения места в офисе для их хранения, что является еще одним весомым аргументом в пользу использования услуг, предоставляемых клининговой службой.