США требуют от Индии полностью отказаться от иранской нефти

США призвали Индию полностью отказаться от закупок иранской нефти к ноябрю этого года. В противном случае Дели грозят санкции. Об это заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы ожидаем, что покупки иранской нефти каждая страна уменьшит до нуля, в противном случае будут наложены санкции», – цитирует телеканал NDTV слова госсекретаря США.

Помпео напомнил, что Индию «последовательно предупреждали» о возможных последствиях обхода санкций.

Напомним, ранее появилась информация, что Индия нашла обходные пути закупки иранской нефти даже после вступления в силу американских санкций, что крайне возмутило США.

Ранее американцы объявили о намерении убедить союзников в необходимости прекратить закупку нефти у Ирана.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что страна сможет преодолеть экономические проблемы, связанные с американскими санкциями. По его словам, в настоящее время многие «потеряли веру в будущее Исламской Республики».