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Москва, 07.09.2018

Обыкновенный фашизм: украинский суд продолжает издеваться над Вышинским

«Expert Online» 2018

Накануне Херсонский городской суд ещё на 2 месяца продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. 

Все просьбы адвокатов журналиста, выпустить его под подписку о невыезде остаются без внимания. Это несмотря на то, что состояние здоровья Вышинского ухудшается с каждым днём. В частности, вчера в ходе заседания суда ему вновь стало плохо, после чего Вышинского экстренно госпитализировали.

По словам Андрея Доманского – одного из защитников обвиняемого, ранее журналист переносил инфаркт, поэтому ему требуется регулярная, квалифицированная медицинская помощь, которая в условиях ареста невозможна, передаёт «Газета.Ru».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ухудшением состояния здоровья Кирилла Вышинского.

«В изоляторе, где содержится журналист, ему отказывают в предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается, – цитирует дипломата РИА Новости. – Мы требуем незамедлительного освобождения Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел».

Немедленно освобождения руководителя портала РИА Новости Украина потребовал и Филипп Лерут – глава Международной федерации журналистов, который отметил, что нет никаких сомнений, что Вышинский был арестован не за что иное, как за свою профессиональную деятельность.

«Мы не можем не рассматривать это как форму цензуры, которая противоречит демократии, поскольку свобода прессы – ключевая ценность демократии», – считает президент Международной федерации журналистов.

Наша справка

Кирилла Вышинского – руководителя портала РИА Новости Украина – задержали в Киеве в мае 208 года. Журналиста обвинили в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР.

Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога,

6 сентября арест продлили, он останется под стражей до 4 ноября 2018 года. Защита ходатайствовала о передаче журналиста под личное поручительство его адвоката, однако суд отклонил заявление.

Согласно украинскому законодательству Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист неоднократно заявлял, что обвинения против него необоснованны.

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