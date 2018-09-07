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Москва, 07.09.2018

Первый президент Украины назвал человека, который сможет принести мир в его страну

«Expert Online» 2018

Леонид Кравчук – первый президент Украины – рассказал журналистам, кто может принести мир и спокойствие в его страну.

По его мнению, Украину должна возглавить женщина. При этом он подчеркнул, что речь идёт о Юлии Тимошенко, пишет «Обозреватель».

«Я симпатизирую экс-премьеру страны, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так как мне импонирует её идея опоры на народ», – сказал Кравчук, добавив, что если бы женщина стала президентом Украины раньше, то сейчас бы в «незалежной» был мир.

«Я убеждён в этом. И думаю, когда президентом нашей страны будет женщина, для неё мир и покой для Украины станут определяющими», – резюмировал первый глава украинского государства.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Тимошенко официально ещё не выдвигала свою кандидатуру, однако заявляла, что собирается участвовать президентской в гонке.

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