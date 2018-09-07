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Москва, 08.09.2018

Сферы применения и отличительные особенности кварцевого песка

«Expert Online» 2018

В настоящее время кварцевый песок является одним из наиболее востребованных видов натурального сырья. Доступная стоимость кварцевого песка в мешках позволяет активно его использовать в самых разных областях, начиная со строительства и заканчивая выпуском фильтров.

Помимо ценовой доступности, востребованность этого натурального материала обусловлена его особыми свойствами.

Кварцевый песок http://moskva.pesok-quartz.ru/kvarcevyj-pesok/ характеризуется высокой стойкостью к различным внешним воздействиям, химический инертностью, а также обладает сорбирующими качествами. Поэтому он нашел широкое применение в выпуске фильтров различного предназначения.

Хотя для производства фильтров применяется множество видов натуральных материалов, однако кварцевый песок является самым популярным среди них. Его пористость значительно выше, чем у обычного песка. Данная особенность обеспечивает его высокие сорбирующие свойства, позволяющие очищать воду даже от растворенного в ней железа и марганца. Именно благодаря данному свойству кварцевый песок повсеместно используется для фильтрации воды в бассейнах. Однако для его применения в этих целях подходят не все фракции, а только те, которая находятся в границах от 0,4 миллиметра до 6 миллиметров.

Благодаря высокой стойкости к механическому и химическому воздействию кварцевый песок широко применяется для изготовления строительных смесей. В этих целях используют крупнозернистые фракции. Этот натуральный материал востребован и в изготовлении искусственных камней. Мелкие фракции кварцевого песка используют в пескоструйных работах.

Помимо вышеуказанных областей, данный материал широко применяется для обустройства дренажных систем. Его также используют в качестве наполнителя при изготовлении гидроизоляционных материалов. Благодаря высоким эстетическим свойствам кварцевый песок востребован в ландшафтном дизайне.

Однако не стоит думать, что для использования в указанных выше целях подходит кварцевый песок, только что добытый в карьере. В каждом случае используется только определенная фракция этого материала. Поэтому перед применением кварцевый песок подвергается тщательному отсеиванию, в ходе которого разделяется на несколько фракций. В процессе обработки данного материала также производится отсеивание различных содержащихся в нем примесей. Только после такой сложной обработки кварцевый песок можно использовать в разных областях.

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