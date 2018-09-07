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Москва, 07.09.2018

Социологи назвали лидеров в рейтинге кандидатов на пост президента Украина

«Expert Online» 2018

Ростислав Балабан – представитель Социологического центра имени Михаила Драгоманова – озвучил самые последние данные рейтинга популярности украинских политиков.

Согласно опросу жителей «незадежной», в рейтинге кандидатов на предстоящих выборах главы государства лидируют глава партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и президент Пётр Порошенко, передаёт РИА Новости.

Если бы выборы состоялись в предстоящие выходные, то во второй тур вышли бы именно эти политики.
При этом отмечается, что лидер рейтинга Тимошенко демонстрирует стабильно высокий уровень поддержки по всем регионам Украины, особенно это касается отдаленных населенных пунктов.

За нее на президентских выборах проголосовали бы 15,7 % жителей «незалежной», планирующих принять участие в голосовании.

У Порошенко, согласно исследованию, рейтинг начал расти и составляет 12,3%. Третье место в президентском рейтинге занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, больше всего у него поддержки на западе страны.

За лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко проголосовали бы на выборах 6,2% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,6%.

Известного украинского актера и руководителя студии «95 квартал» Владимира Зеленского поддержали бы 5,4% респондентов, лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича — 5,1%, артиста, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — 4,7% опрошенных.

Ранее сообщалось, что Леонид Кравчук – первый президент Украины – рассказал журналистам, кто может принести мир и спокойствие в его страну.

Напомним, очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

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