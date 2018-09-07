Курс доллара начал вести себя очень странно

Курс доллара ведет себя очень странно, ломая стереотипы о тесной связи политики ФРС с динамикой американской валюты. Об этом пишет глобальный стратег Societe Generale Кит Юкес в своей записке инвесторам.

По его словам, рассказы о том, что курс доллара в посленднее время вырос благодаря повышению ставки ФРС и его укрепление продолжится, исходя из этой же логики, не выдерживает критики.

Согласно общепринятому мнению каждое повышение ставки ФРС должно неуклонно давать новый толчок укреплению курса доллара. Однако факты говорят об обратном. Курс американской валюты все еще ниже на 4% уровня декабря 2015 года, когда федрезерв начал повышать ставки и сделал это еще пять раз.

Более того, глобальный контекст позволяет говорить еще о более странном поведении курса доллара. Сохранение ставок на рекордно низких уровнях Банком Японии и ЕЦБ на фоне ужесточения политики ФРС должно было привести к существенному укреплению курса доллара, но этого не произошло. За этот период евро и иена напротив укрепились. С середины декабря 2015 года доллар потерял почти 6% своей стоимости по отношению к евро и 9% по отношению иене.

Объясняется это тем, что курс доллара все еще стоит дороже, чем должен. Это связано с чрезмерным укреплением американца в ходе предыдущего восходящего цикла с 2014 по 2017 год.

Актуализация проблемы двойного дефицита США и начало цикла повышения ставки ЕЦБ будут факторами снижения курса доллара в ближайшей перспективе.

Грядущее ослабление американской валюты должно облегчить давление на страны с формирующейся рыночной экономикой, обремененных долларовым долгом. Экспорт США станет более конкурентоспособным, что будет снижать мотивы к геополитической эскалации Трампа.

Курс иены в пятницу перешла к росту к доллару на фоне угрозы, что Япония станет следующим объектом для торгового давления со стороны США.

Между тем, ситуация на российском валютном рынке сегодня стабилизировалась. Рубль слабо меняется против доллара и евро, пытаясь корректироваться вверх после обвала накануне, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск пятницы снижался на 11 копеек — до 69,14 рубля, курс евро не менялся — был около 80,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 1,01 рубля — до 69,26 рубля, евро — на 1,11 рубля — до 80,5 рубля.