В Германии рассказали о тайных сделках США с Россией

США тайно проворачивают собственные сделки с Россией, нарушая собственные санкции, пишет газета Handelsblatt.

В качестве примера автор материала приводит недавнюю сделку американского военного концерна Orbital ATK с российским холдингом «Энергомаш», в рамках которой США приобрели четыре ракетных двигателя необходимых для доставки грузов на МКС.

Издание отмечает, что «коммерческая выгода взяла вверх над политикой, поскольку разработка своего двигателя обойдется США в три миллиарда долларов».

Помимо двигателей США намерены закупить для своих служб российское огнестрельное оружие - пистолетов типа «Оса», которые, к слову, уже находятся на вооружении полиции в штате Аризона. Уже идут переговоры по данному вопросу, отмечает издание.

При этом концерн «Техмаш», который является основным производителем данного вида оружия, находится под санкциями ЕС, однако компании США продолжают с ним сотрудничать.

Автор статьи считает, что подобные факты нарушения собственных запретов подрывают у партнеров США доверие в их принципиальности.