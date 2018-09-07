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Москва, 07.09.2018

В Киеве объяснил, почему не могут воспользоваться своими «колоссальными» запасами газа

«Expert Online» 2018

Заявления депутата Рады Сергея Таруты о «колоссальных» запасах газа на Украине не что иное, как пиар. И даже, если бы этот газ был в указанных объемах, у страны нет возможностей добывать такое количество газа, сообщил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Проблема обеспечения газом больная для Украины, поэтому многие пытаются на ней пиариться», — рассказал эксперт RT.

Дудчак уверен, что подобные заявления связаны с выборами президента страны, которые пройдут в марте 2019 года.

Он считает, что даже добыча газа при помощи воды, как одной из самых дешевых технологий, приведут к резкому истощению водных запасов в стране.

«У них даже для полива огорода иногда не хватает. Так что все эти разговоры — просто морковка для украинского осла, которому вывешивают новую каждый предвыборный цикл. Просто сотрясание воздуха», —подытожил Дудчак.

Напомним, ранее руководитель партии «Основа» Тарута поделился сенсацией, что Украина обладает одними из самых больших запасов газа в мире.

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