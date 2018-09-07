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Москва, 08.09.2018

Варианты и особенности доставки грузов из Китая

«Expert Online» 2018

Доставка товаров из Китая в Россию может выполняться с использованием любых типов транспорта. Крупные партии сырья и изделий с большим сроком хранения выгоднее всего доставлять по морю, поскольку стоимость таких перевозок минимальна.

Однако надо учитывать, что сроки доставки в данном случае достаточно велики: до Черного моря грузы из Китая идут двадцать-двадцать пять дней, до Владивостока грузы – неделю, до Санкт-Петербурга – сорок-пятьдесят дней. Кроме того, для доставки грузов из портов к месту назначения приходится пользоваться другими видами транспорта.

Для перевозки грузов с восточной, северной и северо-восточной частей КНР удобно пользоваться железнодорожным транспортом, который вам готова предоставить компания "Rma-logistics". Состав сначала двигается по Харбинской железной дороге, а после пересечения границы может направляться в любой российский регион через Транссибирскую магистраль. Продолжительность доставки грузов составляет в среднем от двадцати двух до тридцати трех дней. С использованием этого вида транспорта преимущественно перевозятся крупногабаритные грузы и крупные партии товара. Его преимущества заключаются в регулярности перевозок в течение круглого года, грузоподъемности и отсутствии зависимости от погодных условий. К недостаткам, помимо больших сроков перевозки, относится невысокая сохранность стройматериалов и сырья.

Для отправки дорогостоящих товаров обычно используют автотранспорт. Маршруты пролегают через Казахстан, где и производится таможенное оформление. Длительность доставки составляет не менее восемнадцати дней, ее стоимость обычно меньше, чем при использовании авиатранспорта, однако она в значительной мере зависит от множества дополнительных факторов и в некоторых случаях обходится дороже по сравнению с авиатранспортом. Главное преимущество автотранспорта состоит в высокой мобильности и гибкости, что позволяет доставлять грузы от двери до двери. Основные недостатки заключаются в возможности грабежей на автотрассах и порчи грузов.

Для доставки товаров с небольшим сроком хранения подходят авиаперевозки. Кроме того, они актуальны для дорогих новинок электроники, которые должны оказаться в магазинах не позднее определенной даты. Длительность таких грузоперевозок, включая таможенное оформление, в среднем составляет от трех до пяти дней, однако они стоят в несколько раз больше, чем перевозки морским транспортом.

Выбирать один из способов доставки грузов из Китая следует не только с учетом их стоимости и длительности, но и с учетом требований к сохранности груза. В ряде случаев можно комбинировать два или более способов.

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