Аналитики называют угрожающие России «драконовские» и «адские» санкции и считают, что юез вмешательства финансовых властей на валютном рынке действительно не обойтись

Есть готовность вернуть рублю стабильность

Как заявил глава Минфина и вице-премьер Антон Силуанов, текущее падение курса рубля связано с ожиданием нового раунда антироссийских санкций, при этом курс российской валюты недооценен.

«Сейчас говорить о том, какой курс будет — мы этим никогда не занимаемся, таким прогнозированием более детальным. В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен», — заявил Антон Силуанов 6 сентября на брифинге в рамках Московского финансового форума. Он связал недооценку рубля с двумя факторами: ожиданием новой санкционной волны против РФ и нестабильностью на развивающихся рынках, таких как Турция, ЮАР, Аргентина.

Министр финансов так же сделал заявление, которое можно расценить как готовность сократить покупки валюты его министерством в рамках бюджетного правила (уже длительное время весьма крупные): «В конечном счете, мы вместе с ЦБ имеем рычаги реагирования на эту ситуацию, в том числе в части покупок валюты для резервов… Это один из рычагов воздействия на ситуацию на валютном рынке», — отметил он, подчеркнув, однако, что власти не ставят задачу достижения более слабого или сильного рубля, а важна прогнозируемость ситуации с курсом национальной валюты.

Между «сверхволатильностью» и «Северным потоком — 2»

«Давайте вспомним страшный кошмар из прошлого. Декабрь 2014 года. 15 числа утро на валютном рынке началось с отметки 58 рублей за доллар. Два дня рубль слабел ускоренными темпами, прямо на глазах доллар усиливался на 3 рубля в минуту, и казалось, как будто конец света наступает. Обменные пункты уже готовили табло к 3 знаку, а это означает, что идет подготовка к 3-значным цифрам за доллар и евро… На пике доллар стоил 79,93, в кассах банка выстраивались очереди из желающих приобрести доллар за 90 и дороже. И к закрытию биржевой курс упал до 67,70 рублей за доллар», – рассказывает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова.

«В эти дни была массовая истерика, казалось, что падение рубля не остановится. «Что происходит???» — спрашивали все вокруг. На российскую валюту опустилась «сверхволатильность». Тогда ЦБ РФ провел экстренное ночное заседание и утром мы проснулись с процентной ставкой в 17% и целым комплексом жёстких мер по наведению порядка на российском финансовом рынке. Этот день в ЦБ РФ, скорей всего, будут помнить долго, и вспоминать со смесью ужаса и гордости за проделанную работу. Конечно, после таких событий ЦБ продумывает заранее способы регулирования волатильности, чтобы не допускать резких скачков валюты», – продолжает аналитик.

По сути, уверена Екатерина Туманова, регулятор продумывает всевозможные вмешательства, интервенции. Так, например, если ЦБ начнет покупку валюты – мы увидим плавное, постепенное укрепление доллара. Если рубль начнет слабеть быстрее, например, из-за анонсирования новых санкций, ЦБ будет достаточно прекратить покупку валюты, или даже объявить об этом, чтобы приостановить инерцию снижения рубля. В этом случае мы не увидим в рамках двух дней укрепление доллара на 20 рублей и удешевление на 10. Вспомним последнее ралли в августе – именно заявление ЦБ о приостановке покупки валюты остановило падение рубля, а значит такой механизм позволяет регулировать скорость снижения/укрепления рубля.

В ближайшее время США готовит для России целый «букет» санкций. Уже в разработке несколько проектов – по «делу Скрипалей» вторая часть, «За вмешательство в выборы», «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» — все эти «драконовские» и «адские» ограничения явно не пойдут на пользу рублю. Краткосрочный прогноз, указывает Екатерина Туманова — ослабление рубля ещё на 3-5 рублей, после выхода второго пакета санкций за Скрипалей.

Не то, чтобы всё, что написано в этом проекте сильно могло повлиять на финансовый рынок в России, но не зря Трамп сетовал на то, что рубль ослаб гораздо сильнее, чем должен был из-за санкций. Ему не понравилось то, что часть игроков нашего финансового рынка воспользовались санкциями, как поводом ослабить рубль и тем самым получить дополнительную экспортную выгоду. В этих словах определённо есть логика. Фактически получается, делает вывод эксперт, что чем сильнее нас давят санкциями, тем больше прибыли получают наши газовики и нефтяники, а значит и бюджет РФ. До конца месяца мы можем увидеть 73,50-73,80 за доллар, считает Екатерина Туманова.

В долгосрочном плане, полагает аналитик, до конца года основной вопрос связан с тем, будет ли ЕС защищать «Северный поток — 2». Если да, то мы вряд ли увидим доллар дороже 75. Если же проект будет заблокирован, тогда и 85 может оказаться не пределом, ведь на очереди не только СП-2, но и вообще могут запретить покупку газа и нефти в России. Конечно, китайцы наплюют на это, но одного их рынка недостаточно, чтобы заменить европейский, говорит она.

Укрепится сам

Спекулятивность валютного рынка бесспорна, признает, в свою очередь, Денис Владимиров, ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий. Фактического давления со стороны санкций еще оказано не было, а рубль уже упал почти на 7%. То есть не удивительно, что после введения в действие санкционных правил рубль продолжил девальвацию с итоговым падением от одного события почти в 10% по состоянию на 7 сентября. Приостановить волатильность после такого падения сможет уже сам рынок. Буквально спрос на доллары и евро будет сокращаться, так как темп падения национальной валюты от одного лишь санкционного давления, при условии сильной нефти, отсутствия роста доллара в мире, и готовности ЦБ РФ принять участие в стабилизации ситуации – почти исчерпан.

Максимальной отметкой падения рубля против доллара эксперт называл уровень 70 (на 1,3% выше текущей цены), для евро эта отметка находится возле цены 82,5 (на 3,1% выше текущей цены). Но для евро погрешность несколько больше из-за того, что динамика курса зависит не только от рубля, но и от настроения валютных спекулянтов непосредственно по евро в мире в целом. В перспективе до конца сентября в ЦСИТ ожидают, что цели будут достигнуты, и рубль несколько укрепится. Или, как минимум, будет наблюдаться приостановку падения национальной валюты.

В перспективе до конца года оценка по динамике рубля может быть ухудшена, но четко понимать размеры бедствия можно при наличии всех вводных данных. Сейчас, заключает эксперт, основной неизвестной составляющей является политическая: будет ли ухудшение давления на Россию в ноябре текущего года со стороны США, или нет.