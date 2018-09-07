Выбор таможенного брокера: как найти надежную компанию

Многие фирмы, занимающиеся экспортными и импортными операциями, постоянно сталкиваются с необходимостью таможенного оформления при пересечении товарами таможенной границы.

При значительных объемах грузоперевозок и регулярном перемещении грузов через таможенную границу РФ выгоднее принять в штат специалиста. Однако в большинстве случаев намного проще и выгоднее воспользоваться услугами таможенного брокера https://agapas.ru/, который возьмет на себя решение всех проблем, связанных оформлением и расчетом таможенных деклараций, взаимодействием с госорганами и др.

Для этого необходимо выбрать среди множества таможенных брокеров наиболее подходящего для себя. При решении данной задачи следует опираться на следующие критерии:

Наличие лицензии. Это важнейшее требование. Если у фирмы отсутствует лицензия на ведение данного типа деятельности, то от ее услуг нужно отказаться. В настоящее время в реестре ФТС насчитывается около пятисот фирм, и их число непрерывно изменяется, поскольку одни из них закрываются, другие открываются.

История фирмы и учредительные документы. В настоящее время многие сведения о деятельности фирмы можно найти в глобальной сети. Необходимо обратить внимание на количество судебных разбирательств у таможенного брокера, продолжительность присутствия фирмы на данном рынке, ее бывших и текущих учредителей, а также на смену собственников.

Адрес таможенного брокера. Все фирмы должны соответствовать одному и тому же правилу, согласно которому местонахождение офиса должно совпадать с тем адресом, который указан в лицензии. В случае смены «прописки» брокером или при его переезде он должен в пятидневный срок известить об этом ФТС согласно статье 16 ТК. При наличии филиалов у таможенного брокера он должен сообщать в пятидневный срок об изменении их официального адреса. Кроме того, при наличии филиалов у фирмы они должны быть включены в реестр.

Число работников и наличие у них сертификатов. Поскольку от профессионализма декларантов зависит бизнес компаний, которых они обслуживают, у каждого специалиста должен иметься сертификат, подтверждающий его квалификацию.

Для многих организаций оптимальный вариант состоит в заказе комплексного обслуживания у транспортно-логистической фирмы. Однако многие организации предпочитают налаживать партнерские отношения с крупными или не слишком крупными таможенными брокерами.