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Москва, 07.09.2018

Выборы главы ДНР назначили на 11 ноября‍

«Expert Online» 2018

Глава Донецкой народной республики будет выбран 11 ноября этого года. Данное решение принял парламент ДНР, передает Донецкое агентство новостей.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента. Ранее Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина врио главы республики.

«Назначить внеочередные выборы главы ДНР на 11 ноября, назначить выборы депутатов народного совета на 11 ноября», — сообщила на заседании парламента зампредседателя народного совета ДНР Ольга Макеева.

Напомним, ранее общественное движение «Донецкая республика» выступило с инициативой по продлению до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов.

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