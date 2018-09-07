Женские зимние парки с натуральным мехом

При выборе зимней верхней одежды современная леди руководствуется несколькими принципами. Вещь должна быть удобной и теплой, соответствующей сегодняшним трендам моды. Шубка из натурального меха является изысканным, элегантным вариантом. Но для повседневной носки она не подходит. Можно выбрать практичную дубленку, но популярность этих изделий сейчас не слишком высокая. Многим модницам они успели немного надоесть. Девушкам, желающим приобрести верхнюю одежду, сочетающую практичность, комфортность и привлекательность, нужно обратить внимание на парки с натуральным мехом. В предстоящем сезоне это будет главный элемент городского стиля. Подробно обо всех трендах зимы 2018 можно прочитать в социальной сети.

Комфортность этой куртки сомнений ни у кого не вызывает. Плотный верхний слой, кулиски на подоле и рукавах защищают от ветра. Подкладка из натурального меха гарантирует тепло в любой мороз. Под такую парку можно надеть даже легкую блузку, не беспокоясь о комфорте. Мех в этих куртках используется не только для утепления. Оторочки на капюшоне, рукавах, застежке из лисы, песца, енота, волка придают моделям невероятное очарование. Простая практичная одежда получает нотки шика, гламура.

Дорогие и модные парки

Экономить на приобретении зимней одежды не стоит, тем более, если вы приобретаете такую практичную вещь, как парка. Она прослужит не один сезон, прочность верхнего слоя, качественного меха позволят куртке сохранить первозданное очарование. Поэтому в первую очередь рассмотрите дорогие, модные варианты. Возможно, именно в них вы найдете свою модель.

В категории элитных трендовых изделий можно выбрать парки:

с меховым подкладом из натуральной овчины;

с отделкой капюшона, застежки мехом лисы рыжей, чернобурки;

из джинсовой ткани с подкладкой из лисьего меха;

камуфляжные куртки с оторочкой из песца, окрашенного в розовый цвет.

В ассортименте модных зимних курток есть стильные модели с большим отложным воротником, опушкой из длинного меха на манжетах, изделия сложного фасона. Одежда в гламурном стиле дополняется металлическим декором, в пошиве используются принтовые материалы. Если хотите узнать о дорогих, модных моделях подробнее, читайте далее.

Чем лучше парка, сделанная на заказ?

Не всех модниц устраивает ассортимент моделей, представленный в магазинах. Некоторые леди предпочитают сделать заказ индивидуального пошива парки в ателье. У такого варианта обновления зимнего гардероба есть несколько очевидных преимуществ. Изделие, изготовленное по заказу:

идеально сидит;

выгодно корректирует силуэт;

точно соответствует индивидуальному стилю;

является уникальным.

Может показаться, что выбрать эту одежду несложно для любой фигуры. Классические прямые модели, куртки «немного оверсайз» не должны плотно облегать силуэт. Однако любое несоответствие размерам, линиям будет заметно, испортит общее впечатление. Особенно важен этот нюанс для обладательниц пышной, нестандартной фигуры.

Индивидуальный пошив выполняется по меркам клиента, выбираются приемы, позволяющие замаскировать недостатки, сделать акцент на выгодных зонах, обеспечить силуэту пропорциональность.

Заказывая изготовление парки, можно выбрать материал, утеплитель, мех, соответствующий личным предпочтениям. Фасон и оттенок будут соответствовать идеальному стилю. К новой одежде не придется выбирать обувь, аксессуары. Если вы хотите знать, как правильно сочетать парки с другими элементами лука, перейдите по ссылке.

Главным преимуществом вещи, сшитой по заказу, является уникальность. Каким бы красивым ни было изделие массового производства, оно не может быть эксклюзивным. В парке, изготовленной для вас, вам не придется бояться встречи с «двойником».