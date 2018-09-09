Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 10.09.2018

Адвокат по уголовным делам: когда необходима помощь специалиста

«Expert Online» 2018

Жизнь непредсказуема. Сегодня вы – самый обычный человек, у которого есть семья и работа, а завтра можете стать одни из тех, на кого заведено уголовное дело.

У всех граждан Российской Федерации (РФ) есть право на адвоката, о чем говорится в Конституции России. Конечно же, можно и отказаться от него, взяв защиту на себя, но это просто-напросто глупо – только специалист знаком со всеми «подводными камнями» законодательства.

Идеально, если сильный адвокат по уголовным делам будет участвовать не только на самом судебном разбирательстве, но и при задержании, предъявлении обвинений и допросах. В этом случае вероятность того, что будут нарушены ваши права, минимальна.

В каких же именно ситуациях необходимо обращаться за помощью к адвокату по уголовным делам?

К ним относится:

  1. Преступление экономического характера. При этом будут изыматься бумаги для проведения бухгалтерских и налоговых проверок, допрашиваться сотрудники компании, что займет несколько месяцев, а то и лет. Если позвонить адвокату по уголовным делам сразу же, то высока вероятность, что уголовного дела в отношении вас не будет вообще.
  2. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором не только повредились автомобили, но и пострадали люди. В компетенцию адвоката по уголовным делам входит проработка плана аварии и подготовка доказательной базы, в том числе опрос участников и свидетелей.
  3. Незаконное возбуждение уголовного дела. Это случается не так редко, как может показаться на первый взгляд. Знания и опыт адвоката по уголовным делам позволят снять снять с вас все обвинения. Он проследит, чтобы сотрудники правоохранительных органов действовали в строгом соответствии с российским законодательством.

Это только самая малая часть примеров. Также адвокат по уголовным делам занимается преступлениями против личности, общественной безопасности, государственной власти и военной службы. Он очень тщательно прорабатывает ситуацию, составляет несколько стратегий защиты и выбирает наиболее оптимальный вариант.

таким образом, адвокат по уголовным делам оформляет все необходимые документы (заявления, ходатайства, жалобы), взаимодействует со Следственным комитетом и Прокуратурой Российской Федерации (РФ), опрашивает свидетелей для того, чтобы его клиент не сел в тюрьму и организует встречу подсудимого с родственниками,, если последний взят под стражу до начала суда.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    2. Курс доллара начал вести себя очень странно
      Курс доллара начал вести себя очень странно
    3. Курс доллара расколол Уолл-стрит
      Курс доллара расколол Уолл-стрит