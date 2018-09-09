Адвокат по уголовным делам: когда необходима помощь специалиста

Жизнь непредсказуема. Сегодня вы – самый обычный человек, у которого есть семья и работа, а завтра можете стать одни из тех, на кого заведено уголовное дело.

У всех граждан Российской Федерации (РФ) есть право на адвоката, о чем говорится в Конституции России. Конечно же, можно и отказаться от него, взяв защиту на себя, но это просто-напросто глупо – только специалист знаком со всеми «подводными камнями» законодательства.

Идеально, если сильный адвокат по уголовным делам будет участвовать не только на самом судебном разбирательстве, но и при задержании, предъявлении обвинений и допросах. В этом случае вероятность того, что будут нарушены ваши права, минимальна.

В каких же именно ситуациях необходимо обращаться за помощью к адвокату по уголовным делам?

К ним относится:

Преступление экономического характера. При этом будут изыматься бумаги для проведения бухгалтерских и налоговых проверок, допрашиваться сотрудники компании, что займет несколько месяцев, а то и лет. Если позвонить адвокату по уголовным делам сразу же, то высока вероятность, что уголовного дела в отношении вас не будет вообще. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором не только повредились автомобили, но и пострадали люди. В компетенцию адвоката по уголовным делам входит проработка плана аварии и подготовка доказательной базы, в том числе опрос участников и свидетелей. Незаконное возбуждение уголовного дела. Это случается не так редко, как может показаться на первый взгляд. Знания и опыт адвоката по уголовным делам позволят снять снять с вас все обвинения. Он проследит, чтобы сотрудники правоохранительных органов действовали в строгом соответствии с российским законодательством.

Это только самая малая часть примеров. Также адвокат по уголовным делам занимается преступлениями против личности, общественной безопасности, государственной власти и военной службы. Он очень тщательно прорабатывает ситуацию, составляет несколько стратегий защиты и выбирает наиболее оптимальный вариант.

таким образом, адвокат по уголовным делам оформляет все необходимые документы (заявления, ходатайства, жалобы), взаимодействует со Следственным комитетом и Прокуратурой Российской Федерации (РФ), опрашивает свидетелей для того, чтобы его клиент не сел в тюрьму и организует встречу подсудимого с родственниками,, если последний взят под стражу до начала суда.