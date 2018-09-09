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Москва, 10.09.2018

Как подобрать комфортную и уютную обеденную группу

«Expert Online» 2018

Принципы подбора мебели

При подборе кухонного стола на сайте www.mebelaero.ru нужно руководствоваться тремя важнейшими критериями, указанными ниже:

  • Главное требование, предъявляемое к кухонному столу и стульям – удобство. Даже очень красивые гарнитуры могут быть некомфортными и непрактичными, что вызовет негативные эмоции от их использования. Удачный вариант – стул с точно повторяющим анатомические особенности человеческого тела эргономичным сиденьем. Удачными являются и широкие стулья с подлокотниками, а также крупногабаритные столы с ящиками.
  • Покупка столов и стульев для кухни делается на последнем этапе ремонта, после того, как станет явной направленность дизайна. Однако это правило можно не соблюдать, если мебель приобретается по предварительно разработанному дизайнером проекту. В настоящее время большой популярностью пользуются обеденные столы, выдержанные в классическом стиле – использование природной древесины для их изготовления делает их эффектными и добротными. Не меньшее распространение получила пластиковая мебель, она позволяет демонстрировать необычность стиля хай-тек. Помимо варьирования материала, можно использовать разные цвета – в настоящее время широко распространены поверхности из дерева традиционных расцветок, а также сочные положительные оттенки пластмассы – апельсиновый, красный, желтый. Удачный вариант – стеклянный обеденный стол. Он может быть зеркальным, матовым, прозрачным или тонированным.
  • При подборе стульев и столов мебель айра необходимо обратить внимание и на их размеры. Взрослый человек чувствует себя комфортно при наличии свободного пространства шириной шестьдесят-семьдесят сантиметров. Крупногабаритные кухонные столы формируют чувство бесконечности, объема. Ширина большинства кухонных столов составляет восемьсот миллиметров, высота – семьсот пятьдесят миллиметров, длина – тысяча двести миллиметров. Такой стол легко вмещает четырех человек.

Правила подбора материала

Высококачественная кухонная мебель аэро мебель официальный сайт имеет хорошую сборку и изготовленной из износоустойчивых материалов. Ниже перечислены особенности различных материалов, используемых в настоящее время для производства стульев и столов.

  • Древесина. Это традиционный материал, на него обязательно следует обратить внимание при наличии в кухне других деревянных деталей интерьера – настенных панелей или предметов мебели. Для классических стилей деревянная мебель является главным трендом. Обеденная группа, изготовленная из массива, подходит для кухни, выдержанной в каком угодно стиле. Для изготовления обеденного стола используют красное дерево, сосну, дуб, бук, ясень и ольху. Желательно, чтобы мебель обеденной группы была окрашена в те же цвета, что и остальной гарнитур, хотя можно строить группы и на контрасте.
  • Стекло. Из него делается столешница. Толщина цельного изделия должна составлять десять миллиметров, толщина вставки – восемь миллиметров. Качественный стол изготавливается из каленого триплекса, который не разлетается на части при механическом воздействии. Он может быть как монолитным, так и раздвижным и обычно оформляется в современном стиле. Для изготовления ножек используются дерево и кованый металл, они могут иметь хромированную поверхность. Отделка стекла бывает разной – оно может быть матовым, глянцевым, прозрачным, окрашенным, зеркальным или с фотопечатью. В комбинации со стульями, сделанными из пластмассы или стали, стеклянную мебель используют в качестве основы для кухни, выдержанной в стиле минимализм, лофт или хай-тек. Минус стекла состоит в том, что его труднее протирать, чем древесину. Помимо этого, не все люди чувствуют себя удобно за таким столом. Разбить это стекло достаточно трудно, и все же оно требует осторожного обращения.
  • Ротанга. Этот природный и экологичный материал является упругим и прочным, однако ротанговые стулья необходимо часто протирать для предотвращения скапливания мелких крошек и пыли в щелях. Плетеная мебель прекрасно отражает уютную атмосферу загородного коттеджа. Ротанговые стулья и обеденный стол отлично дополняются металлом, деревом, текстилем.
  • Шпонированный МДФ. Изготовленная из данного материала мебель выглядит почти также, как деревянная, однако имеет более лаконичный вид из-за отсутствия кривых линий.
  • Ламинированный ДСП. Мебель из этого материала – недорогой вариант для кухонь. Его поверхность может имитировать большое количество фактур. Минус состоит в образовании сколов от ударов, пузырей – от воды. Кроме того, его внешний вид уступает природным материалам.
  • Стол с керамической плиткой. Это эффектное и выразительное решение, подходящее для марокканских или арабских дизайнов.
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