Как выбрать надежного и добросовестного работодателя

Недобросовестные работодатели попадаются все чаще, и каждому из нас хотелось бы их избежать.
Мы объясним, как не нарваться на мошенников и найти стабильную работу с помощью базы отзывов о работодателях, минимизировав риски.
Частные агентства по трудоустройству
Если вы решите обратиться в подобные компании, будьте осторожны. Чаще всего предлагаемые вакансии уже давно заняты. Вы не добьетесь справедливости, даже если предъявите подписанный договор, ведь информационные услуги были предоставлены.
- Пользуйтесь услугами компаний, где за подбор персонала платит работодатель, или вы выплатите за устройство на работу определенную долю с полученной заработной платы.
- Проверяйте агентства по «Реестру аккредитованных ЧАЗ» на вебсайте Роструда.
Работа за рубежом
В этом варианте вы должны будете заплатить за услуги посредника. После перевода денег вам дадут контакты компании, но чаще всего в них ничего и не слышали о вакансии.
- Чтобы проверить честность посредника, попросите предъявить свои документы.
- Обязательно звоните в сам офис зарубежной компании и уточняйте, актуальна ли предложенная вакансия, прежде чем платить.
Работа дома
Здесь вам предлагают работу с минимальной занятостью. Загвоздка в том, что вам могут предложить оплатить покупку материалов. После этого вы не увидите ни своих денег, ни работы.
- Попросите потенциального работодателя прислать вам свои банковские реквизиты и подпишите с ним договор.
- Надежный работодатель предложил бы работать у себя в офисе, так как отправлять каждый месяц материалы и готовые изделия невыгодно.
Сетевой маркетинг
В этой сфере вам чаще всего придется заплатить либо за наборы для начинающих сетевиков, либо за обучение. Естественно, здесь можно забыть об официальном устройстве.
- Не соглашайтесь на плату ни за обучение, ни за набор.
- Посмотрите отзывы работников и после этого примите решение.
Заработок в интернете
Мошенники, предлагающие работу в интернете, действуют по одной схеме: вам придется внести первоначальный взнос, либо посредник попросит денег за трудоустройство.
- Работайте только с проверенными компаниями или же настаивайте на предоплате.
- На сайте ФНС РФ;
- На сайте Арбитражного суда России;
- На сайте ФФСП России.
Где бесплатно проверить работодателя или агентство:
Здесь вы сможете узнать о различных задолженностях работодателя. Также полезно будет узнать, фигурировал ли работодатель в судебных делах.
Выводы
Итак, работодатель, скорее всего, пытается вас обмануть, если:
- Для трудоустройства нужно внести какие-либо денежные средства;
- Работодатель хочет взять вас, не проводя никакие тесты и собеседования;
- В вакансии указаны очень низкие требования к работникам и очень высокая заработная плата;
- Работодатель не хочет показывать свои документы и принимает на работу только неофициально.