Как выбрать надежного и добросовестного работодателя

Недобросовестные работодатели попадаются все чаще, и каждому из нас хотелось бы их избежать.

Мы объясним, как не нарваться на мошенников и найти стабильную работу с помощью базы отзывов о работодателях, минимизировав риски.

Частные агентства по трудоустройству

Если вы решите обратиться в подобные компании, будьте осторожны. Чаще всего предлагаемые вакансии уже давно заняты. Вы не добьетесь справедливости, даже если предъявите подписанный договор, ведь информационные услуги были предоставлены.

Пользуйтесь услугами компаний, где за подбор персонала платит работодатель, или вы выплатите за устройство на работу определенную долю с полученной заработной платы.

Проверяйте агентства по «Реестру аккредитованных ЧАЗ» на вебсайте Роструда.

Работа за рубежом

В этом варианте вы должны будете заплатить за услуги посредника. После перевода денег вам дадут контакты компании, но чаще всего в них ничего и не слышали о вакансии.

Чтобы проверить честность посредника, попросите предъявить свои документы.

Обязательно звоните в сам офис зарубежной компании и уточняйте, актуальна ли предложенная вакансия, прежде чем платить.

Работа дома

Здесь вам предлагают работу с минимальной занятостью. Загвоздка в том, что вам могут предложить оплатить покупку материалов. После этого вы не увидите ни своих денег, ни работы.

Попросите потенциального работодателя прислать вам свои банковские реквизиты и подпишите с ним договор.

Надежный работодатель предложил бы работать у себя в офисе, так как отправлять каждый месяц материалы и готовые изделия невыгодно.

Сетевой маркетинг

В этой сфере вам чаще всего придется заплатить либо за наборы для начинающих сетевиков, либо за обучение. Естественно, здесь можно забыть об официальном устройстве.

Не соглашайтесь на плату ни за обучение, ни за набор.

Посмотрите отзывы работников и после этого примите решение.

Заработок в интернете

Мошенники, предлагающие работу в интернете, действуют по одной схеме: вам придется внести первоначальный взнос, либо посредник попросит денег за трудоустройство.

Работайте только с проверенными компаниями или же настаивайте на предоплате.

На сайте ФНС РФ;

На сайте Арбитражного суда России;

На сайте ФФСП России.

Где бесплатно проверить работодателя или агентство:

Здесь вы сможете узнать о различных задолженностях работодателя. Также полезно будет узнать, фигурировал ли работодатель в судебных делах.

Выводы

Итак, работодатель, скорее всего, пытается вас обмануть, если: