Как выбрать реабилитационный центр

В связи со значительным увеличением численности наркозависимых людей количество наркологических клиник в последние годы резко увеличилось. Однако далеко не все из них заслуживают доверия.

Поэтому к подбору реабилитационного центра необходимо подходить очень тщательно. Возвращение наркозависимых https://narko-centra.ru/москва/спайсовая-зависимость/ к нормальному образу жизни включает в себя две составляющие: медицинскую реабилитацию и социально – психологическую реабилитацию.

На первой стадии производится купирование абстинентного синдрома, устраняется ломка, выполняется детоксикация организма. Продолжительность данной стадии может составлять несколько дней, недель или месяцев. В течение всего этого времени пациент должен оставаться под наблюдением нарколога, а в ряде случаев – и под наблюдением психиатра. Лучше всего, чтобы эта стадия реабилитации проводилась в стационаре.

Затем начинается стадия социально-психологической реабилитации. Она продолжается как минимум двенадцать-восемнадцать месяцев. Хотя иногда проблему удается решить гораздо быстрее, но это бывает редко. При подборе реабилитационного центра нужно понимать, что совмещение двух указанных стадий в одном месте почти невозможно по многим причинам. Главная из них состоит в принципиально разном понимании причин возникновения наркомании, на которые указывают медики и психологи. Первые рассматривают наркоманию как заболевание, вторые – как искаженное представление человека о социальных и поведенческих нормах, что ведет к конфликтам с окружающими, социальной изоляции и, в конечном счете, к наркоманскому образу жизни. Для искоренения проблемы необходимо бороться не с ее следствиями, а с причинами. И от того, что рассматривается в качестве причины, зависит и выбор методов, используемых для борьбы с данной проблемой.

Если рассматривать наркоманию как заболевание, то для борьбы с ней требуется применение медицинских средств. Однако зачастую такой подход избавляет наркомана от ответственности за свою жизнь и возлагает ее на родных и врачей, что приводит к замыканию порочного круга наркозависимости. Если же рассматривать наркоманию как «болезнь безнормия», то нужно применять психолого-педагогические средства реабилитации.

По этой причине при подборе реабилитационного центра нужно интересоваться не наличием бассейна или шестиразового питания, а профессиональным уровнем работающих в нем специалистов. Кроме того, надо пообщаться с людьми, прошедшими реабилитацию в этом центре, чтобы узнать их мнение и практические результаты лечения. Нужно также понимать, что качественная реабилитация обходится недешево, так как труд специалистов высокой квалификации должен оплачиваться достойно.