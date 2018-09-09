Особенности выбора кредитной банковской карты

К сожалению, в жизни бывают не только хорошие, но и плохие дни – любой человек может попасть в ситуацию, когда денег не хватает или их вообще нет, но они необходимы и очень срочно.

Например, уронить в воду единственный мобильный телефон или поскользнуться на льду и сломать ногу. Решение проблемы – иметь кредитную карту. О том, как выбрать этот банковский продукт, читайте ниже.

Ознакомиться с кредитными программами, по которым банки готовы предоставить вам карту с различными условиями и способами возврата денег, вы можете непосредственно на сайтах банках, например можете выбрать карты банка Первомайский. Но прежде, чем приступить к выбору продукта, учтите, что самым главным, на что следует обращать внимание при оформлении кредитной карты, является:

Условия кредитования. Способы возврата долга. Особенности снятия наличных. Дополнительные функционал.

Условия кредитования

К наиболее важным показателям относится:

лимит – начинается от 50 и заканчивается 750 тысячами рублей, могут быть небольшие отклонения в обе стороны;

процентная ставка – от 19 до 40% годовых;

наличие и продолжительность льготного периода (льготный период – время, в которое не начисляются проценты за использование денежных средств при условии безналичной формы оплаты) – от 30 до 50 дней;

стоимость выдачи и обслуживания – выдача, как правило, бесплатная, а за обслуживание берется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в год в зависимости от типа кредитной карты (Classic, Gold и т.д.).

Способы возврата долга

Способов возврата долга должно быть несколько, так как проводить платежи потребуется регулярно, раз в месяц. Это может быть:

отделение своего или «чужого» банка;

банкомат своего или чужого банка;

электронный кошелек и др.

Особенности снятия наличных

Несмотря на то, что по кредитным картам предполагается безналичная форма оплаты, с них можно снимать наличные. Правда, за это берется комиссия. Она может достигать 7% от суммы, что, согласитесь, немало. Поэтому:

во-первых, уточните стоимость снятия наличных;

во-вторых, узнайте, сотрудничает ли банк с другими финансово-кредитными учреждениями, так как в комиссия за снятие наличных в них будет меньше.

Дополнительный функционал

По некоторым кредитным картам действуют бонусные программы. Например, при покупке продуктов питания в одном из магазинов возвращается 5% от суммы чека или при полетах какой-то конкретной авиакомпанией предоставляется скидка в размере 7% на следующий билет.

И последнее. Как бы ни было банально, внимательно читайте договор до того, как поставить подпись на нем. Так вы будете знакомы со всеми нюансами держания кредитной карты, в том числе размером минимального обязательного платежа и последствиями просрочки.