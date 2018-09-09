Выбор стальной двери: как защитить своё жилище

Современный рынок входных дверей изобилует многообразием моделей. Как не ошибиться в выборе? Возможно, следует выбрать самую дорогую? Перед покупкой входной металлической двери следует разобраться в некоторых нюансах этого изделия.

Советы по выбору входной двери

В первую очередь нужно обратить внимание на основные характеристики стальных входных дверей

http://dveriargus.ru/catalog/steel-doors/ : шумоизоляция, теплоизоляция, надежность, безопасность, эстетическая привлекательность и прочность. В большинстве случаев дверь, которая бы соответствовала всем перечисленным требованиям, не нужна. Тогда возникает резонный вопрос: зачем переплачивать за изделие, функции которого не используются в полной мере?

Существует 3 ценовых сегмента, на которые делятся все входные двери:

Базовые модели. Обладают средними показателями по указанным критериям. Средний класс. Одна часть функций соответствует стандартному исполнению, другая дверям серии «премиум». Премиум-класс. Все показатели находятся на высочайшем уровне.

При выборе двери необходимо понимать, какие функции будут полезны в конкретном случае.

Базовые модели

Статистика показывает, что чаще всего злоумышленники проникают в квартиры с бюджетными дверями. В частности речь идет о китайских дверях, которые характеризуются плохой конструкцией полотна и слабыми замками. Чтобы предотвратить проникновение воров в жилье необходимо устанавливать прочные изделия. Здесь на первый план выходит наличие ребер жесткости и толщина метала.

В двери должно быть установлено как минимум 2 замка, причем один из них должен быть 4 класса взломостойкости. Внешне конструкция должна выглядеть надежной и качественной без каких-либо намеков на уязвимость.

Наполнитель не позволяет шуму и холодному воздуху проникать в помещение. Эти функции выполняет минеральная плита или вспененный пенополиуретан.

Средний класс

Такие двери рекомендуется устанавливать на верхних этажах, так как именно эти квартиры чаще всего выбирают домушники. Замковая система премиум-класса и усиленная конструкция снизят вероятность несанкционированного проникновения.

Для квартир на нижних этажах следует выбрать двери с хорошей теплоизоляцией и шумоизоляцией.

Премиум-класс

В подобных моделях установлена замковая система, состоящая из двух замков 4 класса взломобезопасности. Полотно имеет ребра жесткости.

В качества звуко- и шумоизоляционного материала используется многослойный композит.

Кроме этого, двери премиум-класса представлены множеством дизайнерских решений. Даже самый требовательный домовладелец найдет для себя подходящий вариант.