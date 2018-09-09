Выбор стальной двери: как защитить своё жилище

Современный рынок входных дверей изобилует многообразием моделей. Как не ошибиться в выборе? Возможно, следует выбрать самую дорогую? Перед покупкой входной металлической двери следует разобраться в некоторых нюансах этого изделия.
Советы по выбору входной двери
В первую очередь нужно обратить внимание на основные характеристики стальных входных дверей
Существует 3 ценовых сегмента, на которые делятся все входные двери:
- Базовые модели. Обладают средними показателями по указанным критериям.
- Средний класс. Одна часть функций соответствует стандартному исполнению, другая дверям серии «премиум».
- Премиум-класс. Все показатели находятся на высочайшем уровне.
При выборе двери необходимо понимать, какие функции будут полезны в конкретном случае.
Базовые модели
Статистика показывает, что чаще всего злоумышленники проникают в квартиры с бюджетными дверями. В частности речь идет о китайских дверях, которые характеризуются плохой конструкцией полотна и слабыми замками. Чтобы предотвратить проникновение воров в жилье необходимо устанавливать прочные изделия. Здесь на первый план выходит наличие ребер жесткости и толщина метала.
В двери должно быть установлено как минимум 2 замка, причем один из них должен быть 4 класса взломостойкости. Внешне конструкция должна выглядеть надежной и качественной без каких-либо намеков на уязвимость.
Наполнитель не позволяет шуму и холодному воздуху проникать в помещение. Эти функции выполняет минеральная плита или вспененный пенополиуретан.
Средний класс
Такие двери рекомендуется устанавливать на верхних этажах, так как именно эти квартиры чаще всего выбирают домушники. Замковая система премиум-класса и усиленная конструкция снизят вероятность несанкционированного проникновения.
Для квартир на нижних этажах следует выбрать двери с хорошей теплоизоляцией и шумоизоляцией.
Премиум-класс
В подобных моделях установлена замковая система, состоящая из двух замков 4 класса взломобезопасности. Полотно имеет ребра жесткости.
В качества звуко- и шумоизоляционного материала используется многослойный композит.
Кроме этого, двери премиум-класса представлены множеством дизайнерских решений. Даже самый требовательный домовладелец найдет для себя подходящий вариант.