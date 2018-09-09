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Москва, 10.09.2018

Выбор свадебного фотографа: как найти профессионала

«Expert Online» 2018

Свадебных фотографов стало столько, что найти профессионала среди дилетантов очень сложно. Для того чтобы вы не ошиблись при выборе этого специалиста и получили завораживающие снимки одного из важнейших событий в своей жизни, мы и подготовили нашу статью.

Начинайте искать свадебного фотографа за несколько месяцев до торжества

Свадебная фотосессия может быть двух типов: первый – репортажный и второй – постановочный. Для последнего необходимо подготовиться: определиться с локациями, купить реквизит и настроить освещение. Сами понимаете, что за пару дней сделать это невозможно.

Кроме того, у хорошего свадебного фотографа в Москве места бывают заняты на полгода-год вперед.

Просмотрите портфолио

Несмотря на то, что на просмотр портфолио уйдет немало времени, это стоит того. Портфолио – самый главный признак профессионализма не только свадебного фотографа, но и любого другого специалиста. Не поленитесь, пролистайте как минимум 500 фотографий. Так вы поймете, на что рассчитывать.

При просмотре портфолио обратите внимание на то, насколько ярко и по-настоящему выражены эмоции молодоженов и гостей, насколько качественна техническая обработка. Если вы обратитесь к человеку, который снимал свадьбу друзей и который показал 10 фотографий, то, скорее всего, разочаруетесь. Дело в том, что по небольшому числу фотографий нельзя прочувствовать стиль работы, даже если они хорошие.

Уточните условия сотрудничества

В подавляющем большинстве случаев свадебный фотограф работает 10 – 12 часов. Поэтому вам следует обсудить, где он будет оставлять свои вещи и оборудование, что есть и пить.

Кроме того, практически все свадебные фотографы не только делают фотографии, но и консультируют относительно площадки, времени и элементов декора съемок, рассаживания родственников и друзей и многого-многого другого. Все это нужно обговорить.

Пообщайтесь с потенциальным свадебным фотографом до свадьбы

И последнее. Обязательно пообщайтесь с потенциальным свадебным фотографом до свадьбы. Если у вас нет возможности провести предсвадебную фотосъемку, как делают многие, то хотя бы просто назначьте встречу в кафе. Бывает так, что человек делает отличные фотографии, но не подходит психологически.

Выбирайте только того свадебного фотографа, с которым легко контактировать и с которым вы себя не ощущаете скованными и не стесняетесь.

Надеемся, что наши советы помогут в выборе свадебного фотографа и у вас останутся красивые, излучающие любовь фотографии на долгие годы.

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