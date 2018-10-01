Аксенов рассказал, когда снизятся цены в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что снижения цен в регионе стоит ожидать после запуска железнодорожных поездов по Крымскому мосту.

«Железная дорога – единственный самый дешевый вид транспорта, который обеспечивает быструю доставку грузов по сходной цене», - рассказал Аксенов журналистам.

Ранее, в полночь 1 октября были сняты ограничения, которые действовали на период курортного сезона, для движения грузовиков по Крымскому мосту.

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

«Думаю, что падение цен после запуска грузового движения будет, но поскольку крупные игроки рынка в Крым не зашли – это касается и продовольствия, и медпрепаратов, — есть возможность для спекуляции, многие этим пользуются», —продолжил Аксенов.

Чиновник пообещал, что правительство будет отслеживать ценовую политику и проводить еженедельный мониторинг цен.

Напомним, Крымский мост был запущен 16 мая текущего года. Автомобильную часть моста через Керченский пролив открыл президент России Владимир Путин.