Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 01.10.2018

Это бесплатно. Бизнес-платформа Biztogo запустила регистрацию участников

«Expert Online» 2018
  • Это бесплатно. Бизнес-платформа Biztogo запустила регистрацию участников

Глобальная российская онлайн-платформа Biztogo, задача которой — улучшение коммуникации и налаживание партнерских отношений между представителями малого и среднего бизнеса, — завершила тестовый этап и начала регистрировать участников.

Возможности Biztogo

Создатели Biztogo условно разделили платформу на пять модулей, которые позволят бизнесменам полноценно реализовывать свои потребности:

  • ·Товары. Каталог товаров, одна из задач которого — оперативный анализ спроса и предложения.
  • ·Услуги. Раздел для поиска подрядчика и коммуникации между заказчиками и исполнителями.
  • ·Грузоперевозки. Одна из основ успешного бизнеса — логистика. Быстрый поиск транспорта по типу груза и транспортного средства. Доставка в любую точку планеты.
  • ·Недвижимость. Пользователи платформы смогут арендовать и покупать коммерческую недвижимость для разного бизнеса по всей территории России.
  • ·Спецтехника. Мало какие серьезные проекты удается реализовать без специальной техники. База Biztogo решает эту задачу.

Чтобы стать новым новым участником, не нужно затрат — регистрация бесплатная. Все новые пользователи проходят обязательную проверку в судебных и налоговых базах — Biztogo не допускает мошенничества. Модераторы системы проверяют новую информацию в каталоге на актуальность.

После регистрации пользователи получают доступ к личным кабинетам. В аккаунтах можно общаться в чате с партнерами и осуществлять документооборот.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: наступает «момент истины»
      Курс доллара: наступает «момент истины»
    2. Судьбу курса доллара решит всего одно слово
      Судьбу курса доллара решит всего одно слово
    3. Курс доллара начало трясти после решения ФРС
      Курс доллара начало трясти после решения ФРС