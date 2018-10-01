Это бесплатно. Бизнес-платформа Biztogo запустила регистрацию участников

Глобальная российская онлайн-платформа Biztogo, задача которой — улучшение коммуникации и налаживание партнерских отношений между представителями малого и среднего бизнеса, — завершила тестовый этап и начала регистрировать участников.

Возможности Biztogo

Создатели Biztogo условно разделили платформу на пять модулей, которые позволят бизнесменам полноценно реализовывать свои потребности:

·Товары. Каталог товаров, одна из задач которого — оперативный анализ спроса и предложения.

·Услуги. Раздел для поиска подрядчика и коммуникации между заказчиками и исполнителями.

·Грузоперевозки. Одна из основ успешного бизнеса — логистика. Быстрый поиск транспорта по типу груза и транспортного средства. Доставка в любую точку планеты.

·Недвижимость. Пользователи платформы смогут арендовать и покупать коммерческую недвижимость для разного бизнеса по всей территории России.

·Спецтехника. Мало какие серьезные проекты удается реализовать без специальной техники. База Biztogo решает эту задачу.

Чтобы стать новым новым участником, не нужно затрат — регистрация бесплатная. Все новые пользователи проходят обязательную проверку в судебных и налоговых базах — Biztogo не допускает мошенничества. Модераторы системы проверяют новую информацию в каталоге на актуальность.

После регистрации пользователи получают доступ к личным кабинетам. В аккаунтах можно общаться в чате с партнерами и осуществлять документооборот.