Это бесплатно. Бизнес-платформа Biztogo запустила регистрацию участников

Глобальная российская онлайн-платформа Biztogo, задача которой — улучшение коммуникации и налаживание партнерских отношений между представителями малого и среднего бизнеса, — завершила тестовый этап и начала регистрировать участников.
Возможности Biztogo
Создатели Biztogo условно разделили платформу на пять модулей, которые позволят бизнесменам полноценно реализовывать свои потребности:
- ·Товары. Каталог товаров, одна из задач которого — оперативный анализ спроса и предложения.
- ·Услуги. Раздел для поиска подрядчика и коммуникации между заказчиками и исполнителями.
- ·Грузоперевозки. Одна из основ успешного бизнеса — логистика. Быстрый поиск транспорта по типу груза и транспортного средства. Доставка в любую точку планеты.
- ·Недвижимость. Пользователи платформы смогут арендовать и покупать коммерческую недвижимость для разного бизнеса по всей территории России.
- ·Спецтехника. Мало какие серьезные проекты удается реализовать без специальной техники. База Biztogo решает эту задачу.
Чтобы стать новым новым участником, не нужно затрат — регистрация бесплатная. Все новые пользователи проходят обязательную проверку в судебных и налоговых базах — Biztogo не допускает мошенничества. Модераторы системы проверяют новую информацию в каталоге на актуальность.
После регистрации пользователи получают доступ к личным кабинетам. В аккаунтах можно общаться в чате с партнерами и осуществлять документооборот.