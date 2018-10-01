Экономика Поднебесной начинает испытывать первые негативные последствия торговой войны с Америкой – темпы развития производственного сектора снижаются.

Торговая война между США и КНР сокращает спрос на китайские товары как за рубежом, так и внутри страны. В результате, как следует из опубликованных в воскресенье статистических отчетов об экономической деятельности за третий квартал, китайским производителям уже приходится сокращать производство. Причем, по мере продолжения войны тарифов масштабы сокращения будут нарастать. Замедление темпов роста производства в свою очередь может вынудить Пекин вновь прибегнуть к стимулированию экономики для повышения темпов ее роста.

Статистика свидетельствует, что в сентябре коммерческие автопроизводители и производители оборудования, техники и других товаров перестали расширяться. Причина простая – самое большое за два года сокращение заказов из-за границы. Одновременно с частниками продолжают снижать темпы производства и крупные государственные предприятия и компании.

Первые данные за третий квартал показывают, что торговая война с Америкой начинает сказываться на темпах роста второй экономики планеты. До этого времени их некоторое замедление объяснялось внутренней кампанией контроля за долгами, которая ограничивала выдачу кредитов и потребление как компаниям, так и физическим лицам. Однако в июле, когда Вашингтон и Пекин перешли от слов к делу и начали вводить друг против друга тарифы, ситуация изменилась.

«Рост в производственном секторе в сентябре резко замедлился,- объясняет экономист CEBM Group Чжэншен Чжун.- Давление на китайскую экономику было значительным».

Это давление, по мнению большинства экономистов, вынудит китайские власти усилить стимулирующие меры, способствующие росту экономики. В первую очередь, это облегчение кредитования, увеличение расходов правительства и усиление борьбы с ростом и без того уже очень высокого долга.

В этом году главный банк КНР уже трижды уменьшал минимальный размер обязательных резервов коммерческих банков. В оставшиеся три месяца вероятно еще одно снижение. Это делается для облегчения выдачи кредитов, которые помогут предприятиям и фирмам пережить трудные времена.

Вне всяких сомнений, американо-китайский торговый конфликт негативно повлияет на экспорт Поднебесной и рост экономики, уверен заместитель главы Исследовательского центра Госсовета (правительства) КНР Лун Гоцян.

«Одни сократят производство, другие – работников, а третьи могут даже закрыться»,- заявил он на брифинге.

По словам Луна, правительство внесет изменения в монетарную политику в соответствии с последствиями торговой войны для экономики.

Похоже, начинают сбываться слова президента Трампа, уже не раз хвалившегося, что поскольку американская экономика сильнее китайской, то последствия торговой войны для нее будут слабее, чем для конкурентов. Напомним, за три месяца США ввели тарифов на китайские товары на четверть триллиона долларов. Пекин ответил тарифами на американские товары, хотя и на не такую большую сумму – 110 млрд долларов.

Дональд Трамп пообещал ввести тарифы еще на четверть триллиона долларов. Если Вашингтон выполнит и эту угрозу, то тарифами будет обложен весь китайский экспорт в США. В прошлом году он превышал импорт американских товаров примерно в четыре раза. Это объясняет «отставание» Пекина от Вашингтона в суммах пошлин. Скоро китайцам не на что будет вводить свои тарифы.

Торговая война только начинается, но ее последствия уже начинают сказываться. Так китайский индекс менеджеров по снабжению для перерабатывающего сектора Caixin China для частных компаний, снизился после 15 месяцев непрерывного роста, по данным Caixin Media Co. и Markit, с 51,0 в августе до 50,0 в сентябре. Превышение над 50 означает рост экономики, а если индекс ниже – то значит экономика снижается.

Статистические данные свидетельствуют, что китайские фабрики и заводы выпустили в сентябре на экспорт меньше товаров и изделий. Заказы иностранных покупателей, хотя и сохраняют еще положительную динамику, показали в сентябре самый низкий рост после февраля 2016 года.

Официальный индекс менеджеров по снабжению для перерабатывающего сектора для крупных государственных предприятий, по данным Национального управления статистики КНР, тоже снизился: с 51,3 в августе до 50,8 в сентябре, хотя его прогнозировали на уровне 51,2. Это самый низкий показатель за семь месяцев. Этот индекс превышает критическую отметку 50 более двух лет главным образом благодаря усилиям правительства избавить китайскую экономику от перепроизводства. Власти закрывали в основном частные фирмы, но государственные старались не трогать. Однако сейчас перспективы для госпредприятий такие же мрачные, как и для частного сектора. Так, PMI индекс новых экспортных заказов, показывающий спрос на китайские товары за рубежом, снизился с 49,4 в августе до 48,0 в прошлом месяце.

Единственной положительной статистикой, опубликованной в воскресенье, был неожиданный рост в строительном секторе. Это произошло благодаря недавнему всплеску инфраструктурных проектов. Благодаря в основном мостам, дорогам и зданиям индекс PMI в непроизводственном секторе вырос с сентябре до 54,9 с 54,2 в августе.