Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 01.10.2018

В США начали играть против рубля

«Expert Online» 2018
  • В США начали играть против рубля
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Американские спекулянты вторую неделю подряд ставят против рубля. Об этом говорят последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). За неделю, которая завершилась 25 сентября, чистая короткая позиция хеджевых фондов по рублю увеличилась на 10% до 4215 контрактов. Это максимум с 15 августа 2017 года.

Крупные спекулянты на предшествующей неделе впервые заняли короткую позицию по российской валюте с прошлого августа. До этого 53 недели подряд спекулятивные настроения в отношении рубля были бычьими.

При этом курс доллара последние две недели падает к рублю. Российская валюта активно восстанавливает потери августа-сентября. По итогам сентября рубль укрепился на 3% к доллару.

Вместе с тем, большинство экспертов прогнозируют, что рубль в октябре может еще больше укрепиться на фоне отсрочки санкций Конгресса США против России. Антироссийские рестрикции будут введены не ранее середины ноября. 

Высокие цены на нефть также поддержат российскую валюту. Котировки Brent на прошлой неделе пробили ключевой уровень 2018 года — $80 за баррель. При этом они сохраняют потенциал роста до $85 за баррель.

По оценке экспертов, в таком случае курс доллара может снизиться в ближайшие недели до 63 рублей.

Установленный Банком России официальный  курс доллара на 1 октября 2018 составляет 65,59 рубля, курс евро на сегодня равен 76,22 рубля.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: наступает «момент истины»
      Курс доллара: наступает «момент истины»
    2. Судьбу курса доллара решит всего одно слово
      Судьбу курса доллара решит всего одно слово
    3. Курс доллара начало трясти после решения ФРС
      Курс доллара начало трясти после решения ФРС