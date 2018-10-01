В США начали играть против рубля

Американские спекулянты вторую неделю подряд ставят против рубля. Об этом говорят последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). За неделю, которая завершилась 25 сентября, чистая короткая позиция хеджевых фондов по рублю увеличилась на 10% до 4215 контрактов. Это максимум с 15 августа 2017 года.

Крупные спекулянты на предшествующей неделе впервые заняли короткую позицию по российской валюте с прошлого августа. До этого 53 недели подряд спекулятивные настроения в отношении рубля были бычьими.

При этом курс доллара последние две недели падает к рублю. Российская валюта активно восстанавливает потери августа-сентября. По итогам сентября рубль укрепился на 3% к доллару.

Вместе с тем, большинство экспертов прогнозируют, что рубль в октябре может еще больше укрепиться на фоне отсрочки санкций Конгресса США против России. Антироссийские рестрикции будут введены не ранее середины ноября.

Высокие цены на нефть также поддержат российскую валюту. Котировки Brent на прошлой неделе пробили ключевой уровень 2018 года — $80 за баррель. При этом они сохраняют потенциал роста до $85 за баррель.

По оценке экспертов, в таком случае курс доллара может снизиться в ближайшие недели до 63 рублей.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 1 октября 2018 составляет 65,59 рубля, курс евро на сегодня равен 76,22 рубля.