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Москва, 01.10.2018

Fortune: новые санкции против РФ нанесут мощный удар по экономике США

«Expert Online» 2018
  • Fortune: новые санкции против РФ нанесут мощный удар по экономике США
Zuma\TASS

Новыt санкции против России будут иметь крайне негативные последствия для экономики США, считает журнал Fortune.

Особенно вредным для американского бизнеса станет принятие «Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), отмечает издание.

Санкции предусмотренные этим законопроектом приведут к нарушению международных сетей поставок нефти и газа. Это может означать повышение цен на нефть, возможную нехватку нефти и проблемы с цепочками поставок, которые неизбежно увеличат издержки для американских потребителей.

Эти новые санкции также заставят американские компании выйти из совместных проектов в России, что приведет к негативному воздействию как на энергетические компании США, так и на их внутренний бизнес. Санкций против российских энергетических и финансовых компаний также окажет негативное влияние на мировые финансовые рынки, поскольку конвертация доллара США в другие валюты станет более сложной.

Возможные санкции против суверенного долга России, хотя и не ударят напрямую США, приведут к волатильности на мировых площадках.

Другие страны могут объединиться вокруг России, что поставит под угрозу безопасность выборов США, утверждает издание. 

При этом российские компании сумеют справиться с санкциями и найдут новых партнеров и новые рынки. В конечном счете американские компании могут оказаться не у дел и лишиться возможности участия во многих международных проектах, многим из них придется покинуть Россию.

При этом санкции, по мнению Fortune, никак не изменят поведение Москвы.

Авторы статьи считают, что другой закон о противодействии киберугрозам (CDRA) носит более рациональный характер. Где санкции будут применяться точечно к конкретным субъектам, которые будут персонально идентифицироваться президентом США.

В случае введения законопроекта DASKAA он может нанести ущерб американскому бизнесу больше, чем российскому правительству, в результате бизнес США вынужден будет сам понести наказание, резюмирует Fortune.

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