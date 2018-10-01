Цены на нефть продолжают расти

Нефть сортов Brent и WTI в понедельник утром, 1 октября, по фьючерсам на декабрь и ноябрь показывает интенсивный рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так на 08.31 по московскому времени цены на Brent составили $83,20, прибавив 57 базисных пунктов к уровню прошлой недели.

Нефть WTI на 08.35 по московскому времени поднялась до отметки $73,53 за единицу и также остается в зеленой зоне, прибавив 38 базисных пункта.

Поддержку росту цен продолжает оказывать ожидание вступления в силу санкций США против Ирана. Американцы намерены восстановить санкции против энергетического сектора Ирана, которые вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.