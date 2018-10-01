В России проходят испытания электромагнитного оружия

В России на полигонах проходят испытания образцы электромагнитного оружия, которое в качестве поражающего фактора использует сверхвысокочастотное излучение.

«Образцы электромагнитного оружия в России очень эффективно развиваются. Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», - цитирует ТАСС советника первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева.

Эксперт сообщил, что наибольшее внимание сегодня уделяется работе над системами защиты от вооружения подобного рода.

Уточняется, что в будущем электромагнитное оружие сможет полностью уничтожать электронику противника, в том числе головки самонаведения ракет. Также СВЧ-пушками планируют вооружать беспилотные самолеты шестого поколения.