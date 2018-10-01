В Венгрии раскрыли секретное оружие Порошенко в борьбе за рейтинг

Президент Украины Петр Порошенко, вызывая своими высказываниями «ненависть к венграм», стремится получить дополнительные полюсы к своему крайне низкому рейтингу, сообщает глава венгерского МИД Петер Сийярто.

На минувшей недели в приграничном венгерском городе Берегово прошел митинг, на котором собравшиеся требовали выслать из Украины обратно всех венгерских консулов. Столь бурную реакцию вызвали высказывания Порошенко о, о якобы имевших место быть случаях предоставления венгерского гражданства украинцам без ведома Киева.

Порошенко верит, что подстрекая граждан Украины к ненависти к венграм он сможет получить определенную долю поддержки народа и выиграть выборы президента страны, убежден Сийярто.