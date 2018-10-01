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Москва, 01.10.2018

В Венгрии раскрыли секретное оружие Порошенко в борьбе за рейтинг

«Expert Online» 2018

Президент Украины Петр Порошенко, вызывая своими высказываниями «ненависть к венграм», стремится получить дополнительные полюсы к своему крайне низкому рейтингу, сообщает глава венгерского МИД Петер Сийярто.

На минувшей недели в приграничном венгерском городе Берегово прошел митинг, на котором собравшиеся требовали выслать из Украины обратно всех венгерских консулов. Столь бурную реакцию вызвали высказывания Порошенко о, о  якобы имевших место быть случаях предоставления венгерского гражданства украинцам без ведома Киева.

Порошенко верит, что подстрекая граждан Украины к ненависти к венграм он сможет получить определенную долю поддержки народа и выиграть выборы президента страны, убежден Сийярто.

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