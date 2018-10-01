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Москва, 01.10.2018

«Великое соглашение»: Трамп прокомментировал новый документ о торговле

«Expert Online» 2018

Как заявил американский президент США Дональд Трамп новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой, именуемое USMCA, позволит исправить многие недостатки и ошибки в Североамериканской зоне свободной торговли.
Ранее о заключении трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой сообщил сайт правительства Канады.

Дональд Трамп в Twitter назвал соглашение  “великим”, открывающим рынки для американских фермеров и предприятий, а сокращающим торговые барьеры для США.

“Это сблизит три великих государства в конкуренции с остальным миром. USMCA – историческая сделка!", — написал Трамп в Twitter.

Напомним, переговоры по заключению нового соглашения начались в 2017 году. Сразу после вступления в должность президента США Трамп заявил, что намерен пересмотреть соглашение НАФТА, которое действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой.

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