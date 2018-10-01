«Великое соглашение»: Трамп прокомментировал новый документ о торговле

Как заявил американский президент США Дональд Трамп новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой, именуемое USMCA, позволит исправить многие недостатки и ошибки в Североамериканской зоне свободной торговли.

Ранее о заключении трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой сообщил сайт правительства Канады.

Дональд Трамп в Twitter назвал соглашение “великим”, открывающим рынки для американских фермеров и предприятий, а сокращающим торговые барьеры для США.

“Это сблизит три великих государства в конкуренции с остальным миром. USMCA – историческая сделка!", — написал Трамп в Twitter.

Напомним, переговоры по заключению нового соглашения начались в 2017 году. Сразу после вступления в должность президента США Трамп заявил, что намерен пересмотреть соглашение НАФТА, которое действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой.