В Крым с визитом прибыла делегация из Норвегии. Визит продлится до 6 октября. В составе делегации представители различных политических партий, а также врачи, ученые и общественные деятели. Норвежцы намерены провести ряд встреч с представителями властей Крыма, а также посетить Ялту, Севастополь, Симферополь, Бахчисарай.

Как считает политический эксперт Кирилл Коктыш, подобные визиты приближают Евросоюз к признанию Крыма российским. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Ан6алитик уверен, что в вопросе Крыма есть два подхода «легалистский подход, когда такие вопросы решаются только на высшем уровне, а также фактор общественного мнения, который также играет здесь большую роль».

Поэтому, по мнению Коктыша, подобные визиты являются положительными факторами в деле признания Крыма российским на международной арене.