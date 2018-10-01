Киев объявил о создании военной базы в Азовском море

Украина построит военную базу в Азовском море и направит больше сил в этот район, об этом заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко в интервью Рейтер. По его словам, действия Киева нацелены на противостояние "обостряющейся угрозе со стороны России".

Муженко заявил также, что Россия якобы наращивает свое военное присутствие на границах с Украиной и совершает агрессивные действия против кораблей, направляющихся в украинские порты.

"Все наши действия, которые предпринимаются в районе Азовского моря, являются элементами наращивания нашего присутствия в этом регионе для адекватного ответа на возможные провокации со стороны РФ», - сказал Муженко.

Ранее сообщалось, что два патрульных катера класса «Айленд», переданные Украине США, будут перевооружены и направлены в Азовское море. Об этом в своем Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«США передали Украине два катера класса "Айленд", которые будут дооснащены оружием. Они идеально подходят, в том числе, для усиления украинского военного присутствия в Азовском море. (…) Они еще 25-30 лет будут служить нашим военно-морским силам, будут охранять и патрулировать украинскую морскую акваторию. Верю, что и в украинском Крыму», — написала она.

Президент Украины Петр Порошенко принял в дар катера 27 сентября. Церемония передачи кораблей состоялась на базе береговой охраны США «Балтимор». Глава государства в ходе церемонии заявил, что США остаются лидерами в поддержке вооруженных сил Украины.

В США в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века построено 49 катеров класса Island, в настоящее время Пентагон заменяет их на современные и более быстроходные катера класса Sentinel. На церемонии передачи катеров Украине вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер обратил внимание, что его служба эксплуатировала эти суда с 1986 года и "они хорошо послужили США", сегодня такая техника списана или передана в Пакистан, Грузию, Коста-Рику.

