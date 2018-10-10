Американцы решили украсть автомат «Калашникова»

Американские военные предоставят гранты компаниям, которые смогут раздобыть и раскрыть технологию производства российского оружия — автоматов и пулеметов разработки известного концерна. Интересно и как-то даже неполиткорректно, что к производству по краденым технологиям будут допускаться только граждане США

Удивили

По данным американского аналитического издания The National Interest. командование специальных операций США уже предложило гранты компаниям, которые смогут «раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии». Как пишет «Российская газета», в дальнейшем на территории Соединенных Штатов будет запущено производство подобного оружия.

Одно из условий для получения гранта: будущие производители российского оружия должны сами раздобыть необходимые чертежи. Кроме того, изготавливаться оружие должно на территории США и только с использованием американских деталей и материалов, а к его производству будут допускаться лишь граждане США.

The National Interest не исключает, что два российских пулемета — это только начало, и в дальнейшем командованию специальных операций понадобятся копии и других иностранных вооружений. Издание также предполагает, что данная инициатива связана с намерением США снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, типа Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает «клянчить российское оружие на рынке вооружений».

Российское оружие хорошо зарекомендовало себя в разных странах по соотношению цена/качество, участники различных конфликтов привыкли к нему, и совершенно логично, что именно его запрашивают для использования, считает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Копии и модификации автоматов Калашникова производятся в Китае, Азии, Африке, на Ближнем Востоке, и даже в Восточной Европе, поэтому их легко купить на рынке вооружений, тогда как производства российских пулемётов в таком масштабе не налажено.

США создает производство, чтобы восполнить данную нишу для решения своих военных задач и не взаимодействовать с российскими структурами, на фоне наложенных на Россию санкций, полагает эксперт. Но, уверен он, больших масштабов производства не будет, а произведенное оружие, скорее всего, станет безвозмездно поставляться для поддержки лояльных США вооруженных сил в зонах локальных конфликтов.

Нашли способ обойти санкции

«Новость похожа на газетную утку и, скорее всего, не соответствует действительности», – комментирует информацию аналитик ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов. Во-первых, объясняет он, стрелковое оружие на базе автомата системы Калашникова производится не только в России. Для примера, пулемет ПКМ, разработанный в 1969, году является самым распространенным в мире, помимо России и находящегося под санкциями концерна «Калашников» он производится еще как минимум в 11 странах, в том числе на Украине, а так же в странах, входящих в НАТО, например, в Польше, Болгарии, Румынии.

Если уж Пентагону так понадобилось вооружение российского образца, произведенное и приобретенное легально, а не на черном рынке того же Ближнего Востока или Африки (где его, к слову, тоже производят), то проще, а главное дешевле, закупать его у партнеров по Северо-Атлантическому альянсу, нежели производить самостоятельно. Тем более что себестоимость оружия, произведенного в США и исключительно из американских материалов и комплектующих, такова, что один такой пулемет будет стоить в 5-6 раз дороже произведенных в странах Азии или Африки аналогов.

Вывести такое производство в прибыль будет просто невозможно, поскольку если оружие, являющееся копией продукции концерна «Калашников», являющегося собственником патентов, правообладателем, будет производиться без соответствующей лицензии, то есть с нарушением норм международного патентного права, то легально его продавать будет просто невозможно, а бесплатные поставки повстанцам никакой прибыли никогда не принесут. Понятно, указывает Алексей Антонов, что военные бюджеты США раздуваются на волне антироссийской истерии, но мы говорим о США, стране с рыночной экономикой, где умеют, а главное, любят считать деньги. Где тут логика?

Есть и второй момент, продолжает Антонов. Российское стрелковое оружие находится на вооружении в более чем 100 странах мира, легально производится в промышленных масштабах, продается и покупается миллионами единиц в том числе и на черном рынке. Это не атомная бомба, играть в шпионские игры и выкрадывать сверхсекретные чертежи не нужно. Их можно просто найти в интернете, во-вторых, имея на руках уже произведенный экземпляр, они не нужны вовсе, или кто-то в мировой прессе сомневается, говорит аналитик, что в США умеют пользоваться измерительными приборами?

Конечно, демонстративность планов промышленного шпионажа, граничащего со шпионажем военным, вызывает вопросы. Есть и другие вопросы, но и The National Interest — издание с прекрасной репутацией.

Можно предположить, что это информация лишь об одном из планов, которые строят военные, но которые никогда не реализуются. Но не исключено также, что в поисках способов «уколоть» Россию кто-то додумался поиграть в такую игру всерьез. Возможно, американцев интересуют новейшие разработки, которых сейчас у известного производителя немало. Тем более, что до того, как США ввели против концерна «Калашников» санкции, его оружие продавалось там очень хорошо.