ЕС обвинили в тайном бизнесе с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что между ЕС и Россией существует тайный бизнес. К подобным выводам дипломат пришел, проанализировав ряд встреч европейских лидеров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Der Standard.

Так Сийярто заявил, что Европа просто тщательно скрывает большой бизнес с Россией от остального мира. В качестве подтверждения своих предположений Сийярто напомнил, что только за этот год Владимир Путин встречался с канцлером Австрии Себастьяном Курцем четыре раза.

Кроме того, он напомнил и о многочисленных телефонных разговорах президента России с главой Франции Макроном и напомнил о визите последнего на экономический форум в Санкт-Петербург.

Дипломат высказал и свое удивление по поводу нахождения за столом энергетических переговоров в Москве глав четырех крупнейших западных энергетических концернов.

«Поэтому я уже устал от того, в каком свете выставляют Венгрию. Дело в том, что западные европейцы поддерживают с Россией более тесные отношения, чем мы. Разница лишь в том, что они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами», —резюмировал Сийярто, который уверен, что ЕС движется в неправильном направлении.

По его мнению, Еврокомиссия нуждается в кардиальной перестройке, поскольку в нынешнем составе она показывает «жалкие результаты».