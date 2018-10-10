Что получает Россия от китайского лидерства в газовом импорте

Уже в октябре 2018 года Китай может занять место Японии в качестве самого крупного импортера газа, заявил глава МЭА Фатих Бирол. Россия же пока не заняла отводимую ей властями наших стран нишу на этом сверхперспективном рынке. Наряду с этим, политическое противодействие поставкам нашего газа в Европу, скорее всего, будет только расти

«Сила -1», «Сила-2» и СПГ

По мнению главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, основным фактором, влияющим на рынок газа в мире, является усиление роли Китая как потребителя. «Рынок природного газа переживает период трансформации. И в этом есть три ключевых момента, — цитирует агентство РИА Новости исполнительного директора МЭА. — Во-первых, Китай. Он огромными шагами идет к тому, чтобы стать ключевым игроком на рынке газа», — заявил Фатих Бирол в ходе выступления на Oil & Money Conference в Лондоне. «В этом году в октябре, а если не в октябре, то в ноябре, Китай станет первым по величине импортером газа в мире, опередив Японию. А в следующем году разница между ними усилится», — добавил он.

Китай – быстроразвивающаяся страна, экономика которой растет быстрыми темпами, констатирует руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Сейчас многие страны экспортируют Китаю природный газ по газопроводу – это Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Россия. Тот газ, который добывается в самом Китае примерно в объеме 150 млрд куб. в год – его явно не хватает для страны. Потребление в этом году, по предварительным подсчетам, составит не менее 280 млрд куб. м. С учетом того, что потребление газа в Китае растет, страна увеличивает импорт в этом секторе.

Каковы в этом отношении позиции России? Как напоминает Екатерина Туманова, руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри ранее пояснил, что Китай хотел бы получать из Российской Федерации не менее 80 миллиардов кубометров газа по всем маршрутам, включая газопроводы «Сила Сибири», «Алтай» и поставки СПГ.

Можно отметить, что тем самым он подтвердил оценку Владимира Путина, данную им еще в 2006 года в ходе визита в КНР. После того визита и началось, собственно, газовое сотрудничество России и Китая.

Экспортная производительность магистрального газопровода «Сила Сибири» рассчитана на 38 млрд куб. в год, продолжает Екатерина Туманова. Таким образом, остальные перспективные 42 млрд куб. будут доставляться по «Алтаю» и в виде сжиженного природного газа (СПГ).

США тоже были бы не против такого партнера, добавляет она. Однако в этом году объем китайского импорта СПГ, произведенного в Америке, упал до минимальных значений. В условиях торговой американо-китайской войны это предсказуемо, считает Екатерина Туманова. Если наращивать в этих условиях импорт газа из США, Китай понимает, что поставки могут стать элементом манипуляции в данной «пошлинной битве». Да и экономически не выгодно везти сжиженный газ из США в Китай, когда ближе находятся Россия и Австралия.

Почти неограниченный спрос

Ситуация с поставщиками газа в Китай довольно разнообразная, отмечает, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Китай импортирует как трубопроводный газ из Туркмении, Казахстана, так и закупает СПГ. До недавнего времени крупнейшие закупки он делал, в том числе, и из США, Австралии и из России, однако в свете последних событий вынужден пересмотреть структуру поставщиков. В целом, потребление газа внутри страны растет опережающими прогнозы темпами, в связи с чем потребители поторапливают правительство в принятии ключевых решений по переговорам с российским «Газпромом» о новых ветках «Силы Сибири».

Кстати, еще одним ключевым фактором мирового газового рынка, названным главой МЭА, является следующий: «Когда мы говорим о потреблении газа, то сразу думаем о промышленном секторе… Промышленный сектор становится ключевым драйвером роста спроса на газ в мире, опережая сектор электроэнергетики», — заявил он в Лондоне. К этому можно добавить, что в Китае растет производство в энергоемких отраслях промышленности, таких, как производство цемента и стали.

По итогам 2017 года внутреннее потребление газа в Китае составило 237 млрд куб м, продолжает Илья Жарский. По прогнозам самого Китая и МЭА, к 2020 году это число как минимум удвоится, говорит он. При этом, собственная добыча газа внутри страны не сможет покрыть и половину этого объема, в прошлом году она составила лишь 147 млрд куб м газа.

Усилиями государственных нефтегазовых компаний внутренняя добыча за счет разработки сланцевых месторождений по всей стране прирастает на 8% в год, но эти усилия не покроют растущую потребность. То есть, за пределы 200 млрд куб м газа в год китайцы при всем желании не выйдут. Таким образом, делает вывод аналитик, уже к 2020 году импорт газа в эту страну может вырасти до 300 млрд куб. м в год, и такой рост, разумеется, обгоняет рост у остальных лидеров потребления.

Поставлять такие объемы один единственный поставщик газа не сможет, уверен Илья Жарский. Одна «Сила Сибири» из РФ, это только 38 млрд куб. м в год. Если будет дан «зеленый сигнал» «Силе Сибири-2», а в сложившихся условиях торговых войн это уже почти свершившийся факт, то Россия сможет закрыть потребность еще в таком же объеме. Помимо этого, есть договоренности по поставкам СПГ с Ямала и Сахалина. Но, конечно, и этого со стороны РФ будет не достаточно для покрытия всех потребностей КНР в газе.

В целом сейчас китайский рынок для всех перспективных производителей газа является наиболее лакомым куском, и за него будут бороться. Пока не ясна ситуация с американским СПГ, отмечает эксперт. В ближайшем будущем Америка будет способна обеспечивать потребителей большими объемами газа, и заградительные пошлины Китая на СПГ из США вынуждают ее думать об иных рынках сбыта.

От Китая до Европы

Следует добавить, хотя два маршрута российского трубопроводного газа в Китай, западный и восточный, появились в планах одновременно, в 2006 году, переговоры по «Алтаю», хотя и получили новый импульс на саммите АТЭС в 2014 году, пока не вывели этот газопровод из статуса «проектируемый» — в более зрелые. Само по себе его название, кстати, косвенно указывает на одну из проблем маршрута — экологическую, связанную с уникальными условиями Горного Алтая. Хотя, теоретически есть и другие варианты прохождения этого газового трубопровода.

А упомянутые аналитиками проблемы американцев в Китае могут аукнуться нам в Европе. США и сейчас, как хорошо известно, вовсю стремятся заблокировать рост потребления европейцами газа из России, предлагая им свой СПГ. Пока, по разным причинам, дело с поставками американского СПГ в ЕС движется туго.

Между тем, еще одним ключевым заявлением, прозвучавшим на Oil & Money Conference от Фатиха Бирола, стало то, что в следующие 5 лет на Соединенные Штаты придется около 75% роста предложения на рынке сжиженного природного газа. Это позволит им оттеснить Малайзию и войти в тройку крупнейших поставщиков СПГ вместе с Катаром и Австралией.

Но растущее предложение будет искать новый спрос. У США есть для этого рынки в Азии помимо Китая и рынки в Латинской Америке. Но огромное давление, оказываемое ими на европейские страны, чтобы те строили новые терминалы для приема СПГ (и отказывались от «Северного потока — 2»), говорит о том, что эти рынки они считают для себя недостаточными. Поэтому конкуренцию на рынке Евросоюза, то есть противодействие России со стороны США, в нынешних условиях не ослабит даже огромный рост потребления газа Китаем.